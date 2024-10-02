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經濟

新加坡銀行：客戶對星設家辦興趣較大

【明報專報】華僑銀行旗下私人銀行公司新加坡銀行的數據顯示，今年7月單一家族辦公室（簡稱「家辦」）管理資產規模按年升25%，惟新增家辦數目增幅較慢，按年升4%。新加坡銀行家族辦公室與財富管理方案主任郭家汶表示，雖然近期新加坡新增家辦增速放緩，但亦留意到客戶對於新加坡設家辦的興趣較大，因客戶諮詢時主要仍針對新加坡來詢問，最終決定成立家辦的客戶亦較多。

新加坡銀行以3個地區定為該行的中心，包括新加坡、香港及迪拜。被問到新加坡新增家辦放緩，香港及迪拜成立家辦增速有否相應加快時，郭家汶指目前太早定論，客戶於家辦成立的諮詢時，主要仍針對新加坡來詢問。她續稱當客戶從香港及新加坡兩個地區選擇，考量於哪個地方設立家辦時，會主要考量為該家族大部分時間於哪些地區發展。

一系列因素致家辦數目增速放緩

郭家汶解釋，新增家辦數目增速放緩有一系列因素所導致，其中一個為新加坡成立家辦於過去一兩年申請宗數過多（overwhelmed），另因新加坡金管局（MAS）亦調整稅務豁免條件、增加對家辦的AUM要求，以及家辦內聘用投資專員其學歷或經驗的要求。她亦提到最近有新增條件，要求家辦至少要聘請一個非家庭成員，但客戶於新加坡設家辦詢問度仍很高。

有意見指新加坡提高家辦成立的門檻，與最近新加坡收緊防洗錢（AML）有關，被問到家辦門檻提高與監管當局AML關係時，郭家汶稱，新加坡金管局的說法為AML標準不變。

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