華僑銀行大中華東盟戰略奏效 額外30億坡元收入料可達標

明報記者 江陵凱

美國上月減息0.5厘，超出市場預期的減0.25厘，令銀行淨息差受壓。黃碧娟表示，集團亦主動採取措施，減低降息對淨息差收窄的速度，如增強銀行自身服務能力，吸引中小企將擁較低資金成本的營運資金，留存於銀行內，同一時間亦於不同方面向中小企進行交叉銷售，增加非利息收入。

更佳服務 吸中小企資金

黃碧娟指大中華地區特別是中國，有許多公司到東盟地區發展，認為需抓緊並捕捉機會，如馬來西亞檳城為生產手機芯片基地，亦有許多公司先到新加坡開公司，並瞄準印尼經濟增速快、年輕人口多的市場，早期亦見有生產電動車電池的公司到印尼發展。

黃碧娟續稱，為吸引中小企營運資金，銀行自身資金處理及服務能力需要更佳，如開戶處理申請時的速度，以及中小企跨境貿易時，是否能提供較吸引的外匯交易價格等。華僑銀行香港分行現接獲中小企開戶申請，於交易後一個營業日（T+1）便可成功開戶。她又表示：「我不止要它（中小企）的存款、我也要它的貸款、我也要它的外匯、我也要它的避險產品、我也要它的投資……我也可以替它的員工開戶口，它是新公司、它的薪金支付也是我們（華僑銀行）來替它做，最後老闆自己家庭的錢，也交給我們替他們管理。」

減息周期 各業務發揮互補作用

黃碧娟提到，於先前高利率環境，息差較闊令集團利息收入表現特別好，惟高息底下，同時增加財管客戶借貸成本，影響客戶投資意欲及財管業務。現時減息令利率及借貸成本相對較低時，投資者較願意去做投資，企業的營運成本也相對低，令財管與減息對淨息差受壓的影響，發揮互補不足的作用。

黃碧娟稱，過去兩年債券孽息曲線出現倒掛情况，導致保險公司投資收入減少，而減息後有助債息曲線邁向正常化，有助集團以聯營方式營運位於新加坡及馬來西亞人壽保險公司大東方保險，增加投債收益。

華僑銀行目前於「東盟十國」中，有7個國家均擁有不同公司發展業務，黃碧娟表示，集團亦曾考慮將業務擴展至印度，惟認為現時仍未到時機，認為集團現時將業務中心放在大中華及東盟為「對的地方」及「做對的事」，有信心30億坡元額外收入目標最終能實現。