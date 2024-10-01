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經濟

香港地產

天璽‧天4日收萬票 超額31倍 尚柏折實均呎9294元加推48伙

【明報專訊】十一國慶黃金周展開，加上近期股市做好，發展商以低價促銷新盤策略奏效，上周一開價的新地（0016）啟德新盤天璽．天，自上周五起接受認購登記，市場消息稱，項目過去4日已收約1萬票，以項目已推出兩張價單共304伙計，超額認購逾31倍，最快日內公布銷售安排，包括截票及開售時間，而天璽．天成為半年來首個收逾萬票的矚目新盤。

明報記者 江俊洋

天璽•天上周已公布首張價單，折實均呎19,668元推出182伙後，日前亦加推122伙應市，折實均呎20,939元。至於已屆現樓、麗展（0488）旗下元朗大旗嶺現樓項目尚柏，最新加推48伙，新一批單位折實均呎約9294元 ，屬原價加推。

麗展高級副總裁潘銳民表示，項目過去5日收逾300票，以兩張價單共98伙計，超額認購逾兩倍，擬短期內公布銷售安排。是次加推單位以最高折扣13%計，折實價245.43萬至455.53萬元、折實呎價8703至9994元，入場單位為2樓J室，實用282方呎1房間隔，折實價為242.91萬元、折實呎價8703元，今批單位有39伙折實價低於300萬元。

此外，上周六首輪銷售85伙即日售罄的英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，發展商宣布項目20伙、連同旗下西半山半山捌號14伙餘貨，將於本周五同步發售。

天璽‧海兩個月來首見成交

綜合市場資訊，9月整體一手成交累積錄約715宗，新地啟德跑道區天璽‧海，以招標售出第2座21樓A室，實用1104方呎，4房1套間隔，成交價3312萬元、實呎3萬元，為項目相隔逾兩個月後再錄成交；項目有256伙，自今年3月開售迄今累售共50伙。

同系沙田瓏珀山亦售出兩伙，成交價最高為Crown Tower 的8樓C室，實用1494方呎4房雙套間隔，成交價2560萬元、呎價約1.71萬元，項目自5月重推以來累售80伙，套現逾16.6億元。

ST. GEORGE'S第三季錄16成交 套11億

另外，信置（0083）旗下市區兩個新盤於第三季連錄大額成交，其中何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新標售第3座1樓B室，實用1840方呎3房雙套間隔，成交價6450萬元，實呎約3.5萬元，項目於第三季共錄16宗成交，套現約10.7億元。另外，旗下西南九龍長沙灣維港匯於季內亦錄41宗成交，套現約8.7億元。

利奧坊‧壹隅特色戶售2518萬破頂

特色戶新盤亦錄高價成交，恒地（0012）旗下已入伙的大角嘴利奧坊‧壹隅，第1座28樓A室的頂層連天台特色戶，實用面積802方呎3房間隔、連287方呎平台及371方呎天台，以2518萬元成交、呎價31,397元，創項目成交價及呎價新高。

項目對上一宗高價成交，為去年3月，有買家斥1146.55萬元購入第1座23樓A室，實用447方呎兩房戶，呎價逾2.5萬元。

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