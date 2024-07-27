憂加息 日股挫5%失38000 圓匯曾漲至141 拖累出口板塊

Magellan Capital投資組合經理Britney Lam指出，日本市場表現一向被指與中國市場相反，換句話說，當中國市場表現不佳，日本市場就會表現較佳，反之亦然。此外，台灣加權指數昨日跌幅亦達2.6%，台積電（台：2330；美：TSM）跌4.3%，收報957元新台幣，失守千元新台幣關口。由於晶片股及汽車股下滑，韓國綜合股價指數（KOSPI）昨跌2.1%，整個9月跌3%。美股三大指數早段個別發展。受減息等因素推動，截至上周五，道指和標普500指數在9月分別升1.8%和1.6%，納指升逾2%。

石破茂降溫 稱幣策須寬鬆

石破茂周日受訪時，對日本央行加息態度審慎。他說，貨幣政策須保持寬鬆的趨勢，預示仍要維持較低的借貸成本，支持脆弱的經濟復蘇。路透社形容，暫未清楚石破茂的言論，是否意味其採取較為鴿派的立場。他在當選後表示，貨幣政策將整體維持寬鬆，但暗示在利率仍接近零的情况下，不會阻止進一步加息。

日本央行於3月結束負利率政策，並於7月底將利率提升至0.25厘。石破茂於8月曾表示，日本央行結束負利率，走上了「正確的政策軌道」，並支持貨幣政策進一步正常化。日圓兌每美元昨曾漲至141水平，拖累出口板塊表現。《日經新聞》報道，日本最大經濟團體「經團連」的幹部曾指出，石破茂「給人不太擅長經濟政策的印象」。石破茂曾表示，希望強化金融所得稅，但隨後又澄清此舉不會影響小額投資免稅制度。

高盛料市場短期維持波動

雖然石破茂強調仍將維持岸田文雄政府的做法，重振日本疲軟的經濟增長，但其當選仍引起市場的警惕情緒。高盛警告，在石破茂表明對「企業治理改革及金融所得稅等投資者關注領域」的立場前，市場短期內仍將維持波動。

此外，石破茂準備提前於10月底舉行眾議院選舉，恐帶來更多不確定性，也影響到日本股市的投資情緒。三菱日聯摩根士丹利證券的分析指出，市場原預期主張維持低利率的高市早苗拜相，推動日股連日上漲，周一股市轉跌並不令人意外，但這只是暫時調整。

共同社指出，石破茂將提名加藤勝信成為下任財務大臣，有助緩解市場對新政府可能大幅縮減前首相安倍晉三的刺激措施的擔憂。加藤一直是「安倍經濟學」的支持者。昨公布的日本8月工業生產按月大跌3.3%。受颱風等影響，汽車及化學品生產雙雙下滑。瑞穗證券指出，考慮到海外需求疲軟，短期內難以預期產量大幅增加。

（綜合報道）

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