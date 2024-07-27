內地製造業PMI連續5月陷收縮

財新服務業PMI降至50.3

統計局高級統計師趙慶河指出，9月綜合PMI指數為50.4，按月回升0.3點，經濟景氣水準有所回升。9月份製造業生產活動加快，PMI升至49.8，景氣度改善。財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內有效需求不足問題突出，就業壓力大，樂觀預期不強對消費能力和意願形成制約。外部環境複雜嚴峻，外需不確定增加，第三季經濟回升動能不強，完成全年經濟成長目標充滿挑戰。

分析：國策刺激 10月PMI看升

不過，近日多項救市政策出台，安本亞洲投資主管Xin-Yao Ng表示，不認為9月的宏觀數據會影響市場，現在都在看未來還會出台什麼財政刺激措施。彭博亞太區首席經濟學家舒暢指出，中國經濟的疲軟在9月份PMI數據中顯露無遺，這也是為什麼政府迅速採取行動支持經濟增長的一個原因。若要信心持續增強，並推動經濟實現真正復蘇，關鍵在於各項措施的落實執行，尤其是財政方面的舉措。

農銀國際指出，9月份的官方製造業PMI、非製造業PMI，以及綜合PMI產出指數顯示中國經濟景氣程度有所回升。本次公布的PMI資料基本上未受到近期公佈的一系列逆周期政策所影響，而未來財政政策或接連發力，出台配套的增量政策來支持增長，相信在一系列政策措施的幫助下，10月中國製造業PMI、非製造業PMI，以及綜合PMI將有大幅的上升。