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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

管理MPF智能化 中年人信心不足

【明報專訊】人工智能（AI）應用日漸普及，強積金（MPF）受託人亦相繼引入此創新技術，協助強積金成員揀選合適的MPF基金類別。宏利於今年5月試行其首個強積金智能顧問平台，為期4個月的首階段試行結果顯示，45歲至54歲的成員在管理MPF帳戶時尤其感到信心不足，而該公司將延長試行至2024年底，並會透過代理團隊，向成員介紹該強積金智能顧問工具，以及加強MPF成員教育。

明報記者 袁國守

如何挑選MPF基金，視乎供款人的個人風險承受能力，大部分強積金受託人均在網上設置投資風險評估及退休儲蓄計算機等工具，協助MPF成員揀選合適的MPF基金類別。隨AI逐漸普及，部分強積金受託人更進一步，如BCT銀聯集團於今年初推出AI顧問MARIO，結合AI技術和大數據分析，為該公司指定的強積金計劃成員，提供MPF投資組合參考方案。

宏利於今年5月亦宣布試行其首個強積金智能顧問平台，旨在為MPF成員提供自動化的投資組合見解，以及個人化的投資提示。為期4個月的第一階段用戶調查結果顯示，大部分使用平台的用戶屬於女性（55%），反映女性更渴求金融理財支援。另外，大部分用戶的年齡介乎35至44歲之間，此年齡層成員一直於數碼平台上最為活躍，亦表示他們最經常定期檢視其MPF資產，以及最理解如何妥善管理MPF。

此外，調查發現，用戶在管理MPF帳戶時感到信心不足，此情况特別見於45歲至54歲的成員。雖然該智能顧問平台提供個人化的風險概况資訊，可助成員了解個人風險承受能力，增強他們作出投資決策時的信心，但調查顯示，大部分用戶（77%）認為資產類別和基金選項的投資組合建議最有幫助，而僅37%的用戶表示風險承受能力有用。

投資組合建議最有幫助

至於僱主，同樣歡迎在基金選擇和投資組合建議方面獲得更多支援及工具，56%的僱主期望宏利提供財務工具來協助他們的員工選擇基金。調查又顯示，除了強積金智能顧問平台外，市場趨勢變化、提示檢討強積金組合，以及最佳基金表現等資訊都是最受成員及僱主歡迎。

宏利將繼續與兩家創新財富科技平台AutoML Capital及Syfe合作，延長試行其強積金智能顧問平台直至2024年底（第二階段）。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，第二試行階段將於今個星期開始，並開放予所有199萬名宏利強積金計劃成員參加，冀收集更多反饋，並會特別針對45至54歲的成員，而第一階段，該公司以電郵邀請了11萬客戶試用，回覆率逾2%。

何精怡表示，在第二階段，公司將透過強大的代理團隊，向成員介紹該強積金智能顧問工具，以及加強MPF成員教育，料參與人數較首階段更好；成員可體驗該易於在電腦及手機裝置使用的平台，協助他們做出投資決策。

此外，她指出，該公司一直致力協助MPF成員實現他們的退休規劃，該智能顧問平台在教育和鼓勵成員主動審閱及管理自己的強積金投資中發揮利好角色，例如在開戶或帳戶整合的流程中協助成員選擇強積金基金，提升他們強積金投資管理的體驗，培養定期檢視投資組合的習慣。

至於宏利合作的兩個平台AutoML Capital及Syfe，前者的演算方法由AI驅動，並提供參考組合的表現回測及建議資產類別下的基金列表；而後者的投資組合建議由機構級投資專家支援的演算法驅動，投資分析包括資產類別分配及建議基金的持股行業。宏利指出，兩家強積金智能顧問能根據成員的風險承受能力、個人投資目標、投資知識及財政狀况，建議參考投資組合，協助成員作出符合個人投資目標的決定。

她指出，關注到個人資料私隱是使用智能顧問工具時的顧慮之一，有小部分用戶表示缺乏了解基金資訊和投資風險的知識，同時只有2%的用戶表示有機會尋求專業財務顧問的幫助。何精怡表示，此點值得關注，該公司會在日後加強僱主、財務顧問及成員之間的溝通，提供更多支援和指導，以達至更有效的強積金管理體驗。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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