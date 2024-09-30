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經濟
二手放大鏡

香港地產

新峰花園交投疏 均呎逾9000元

【明報專訊】美國聯儲局及本港開始減息，二手物業交投漸見增加；大埔新峰花園成交走勢隨大市起伏，8月平均呎價僅險守9000元關口，為近兩年來新低位，而9月則直至本月中落實減息後，才錄得首宗買賣成交，惟受睇樓量回升及大市氣氛改善帶動，區內代理料年底前屋苑交投將有望反彈。

家庭客808萬購中層3房

美聯助理區域經理黃國輝表示，大埔新峰花園新近錄得第3座中層C室易手，實用面積883方呎、3房1套連儲物室間隔，原業主以820萬元放售，經家庭客洽購後以808萬元易手、實呎9151元，即減價12萬元或1.5%；原業主2011年以536萬元購入，持貨13年，帳面賺272萬元或約51%。

黃續指出，減息落實後，買家入市態度漸見積極，但因整體經濟前景仍未明朗，現時成交主要由減價盤主導，料年底前整體二手交投將回升，樓價則傾向平穩發展。

尚悅‧嶺一房319萬沽 業主料蝕24%

利嘉閣助理分區經理朱子華表示，元朗尚悅‧嶺第1座低層F室，實用面積270方呎一房戶，以318.8萬元成交、實呎11,807元；原業主2018年以約399萬元一手購入，帳面蝕逾80萬元或20%，連稅項及雜費料實蝕約95萬元或24%。

萬方地產區域經理葉搏麟表示，大圍居屋美盈苑高層5室，實用面積445方呎兩房戶，以居二市場價468萬元易手（未補地價）、實呎10,517元；原業主2020年7月以558萬元購入（未補地價），帳面蝕90萬元或16%，連使費料實蝕115萬元或21%。

星河明居複式售1786萬 21年升值2.5倍

市區屋苑方面，中原分區營業經理李浩洋指出，鑽石山星河明居D座頂層複式戶，實用面積1271方呎3房1套間隔，原業主累減214萬元或11%後，以1786萬元沽出、實呎14,052元，料為屋苑今年最大額二手成交；原業主2003年以500萬元購入，因移民沽貨，帳面賺1286萬元或2.5倍。

另資料顯示，跑馬地雲暉大廈B座中層1室，實用面積1513方呎3房1套間隔，新近以4000萬元易手、實呎26,438元。

上述物業原業主2015年以4987.7萬元一手購入，帳面蝕逾987萬元或20%，連使費有可能實蝕1239萬元或25%。

明報記者 歐陽慧恩

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