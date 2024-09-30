新地：HomeSquare牀上寢具消費升兩成

個別單筆寢具消費額達20萬

新地代理租務部副總經理許嘉雯接受專訪表示，2024年首7個月，顧客於HomeSquare寢具的花費按年上升20% ，人均消費平均消費約2萬元，最主要客群為25歲至44歲，佔消費份額約60%，相信是受惠於境外專才、內地生來港數量持續增加，帶動住宅單位需求之外，亦令寢具用品銷情受帶動，近期更有單筆寢具消費金額，高達20萬元。

另外，對50餘歲至逾60歲顧客群的消費額亦見明顯增長，按年升30%；許嘉雯認為，部分較年長業主的居所，物業需作維修或家居裝修，而集團商場與旗下管理公司合作，為業主推出優惠，因而帶動有關消費。

與IKEA建極光流星館 提供新體驗

她續稱，HomeSquare屬於以家居裝飾、各類家品為主題的商場，現有17間寢具品牌專門店，佔商場租戶約15%，而配合市場對寢具需求上升，集團早前引入具特色的寢室商品租戶，如今年較早前引進獲英國皇室認證、並擁有超越100年牀褥製造經驗的品牌Slumberland進駐。

此外，配合明日十‧一國慶假期，新地伙拍5個牀上家品商戶、在商場推出獨家限定店，部分高級牀品半價優惠，同時附送多款牀上用品，預計將具吸引力；同時亦與瑞典知名品牌IKEA合作，搭建極光流星館，為顧客提供另類睡眠體驗，在牀上體驗極光流星雨，期望活動期間人流、生意額，可分別上升10%及12%。

明報記者

[發展商專訪]