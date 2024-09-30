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經濟

香港地產

一手第三季2280宗成交 一年新低

【明報專訊】早前本港樓市受息口問題、股市疲弱、經濟前景不明朗等因素影響，今年8月至9月中上旬期間整體新盤交投市况平淡，而9月截至昨日為止，則錄約685宗一手成交，連同7月、8月全月分別錄約1080宗、515宗成交，第三季整體一手成交累錄約2280宗，除較第二季錄約3930宗，按季下跌42%外，亦是繼2023年第3季錄約2130宗成交後，一年來的季度新低。

聯儲減息中央救市令樓市回暖

事實上，美國聯儲局9月中正式啟動減息前，8月至9月中上旬期間，本港一手新盤交投市况平淡，惟美國9月中公布減息半厘，減幅超過市場預期，配合本港銀行跟隨減息、中央政府落重藥「放水」提振內地經濟，令港股表現回勇之際，9月下旬樓市氣氛亦見明顯改善。

在上周六（9月28日），新地（0016）元朗The YOHO Hub II全新第6座、英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT兩個住宅新盤，雙雙取得理想銷情帶動下，令9月至今整體一手銷售量上升至約685宗，較8月全月錄約515宗，按月回升約170宗或33%。

9月新盤成交按月回升逾三成

據本報綜合市場資訊及一手銷售網資料，7月至9月（至昨日）、第三季整體一手成交約2280宗，但較今年第一季、第二季分別錄約4910宗及3930宗，分別低約54%及42%，屬繼去年第三季後，一年來的季度新低。不過，受惠2月底政府全面「撤辣」，帶動2月底至4月一手成交呈現旺勢，2024年迄今整體一手成交估計已錄約11,120宗，較去年全年錄約10,785伙，微升逾3%。

嘉里信置市區豪宅銷情標青

另可留意的是，第三季內，市區一手豪宅呈現相當不俗的承接力，如嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，季內售出約8伙、吸金約26億元；信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST.GEORGE'S MANSIONS，季內售出約15伙、吸金約10億元，皆屬第三季內，銷售表現標青的豪宅。

相關字詞﹕ONE JARDINE'S LOOKOUT The YOHO Hub II 中央政府「放水」 美國聯儲局 股市疲弱 息口問題

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