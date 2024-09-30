馬泰陽：減息利樓市 釋放購買力

不過期內租金指數報按月升1.13%，按年升6.41%，連升6個月，帶動今年首8個月租金指數累升6.18%。以上數據都是反映本港8月份的樓價及租金走勢，現時美國減息周期啟動，而本港銀行亦有跟隨美國減息，無疑為準買家或業主減輕供樓壓力，加上發展商在減息後亦以具吸引力的價格推售新盤，頓成市場焦點，相信短期內樓市聚焦於新盤物業。

另外，隨着「租升價跌」，帶動租金回報率上升，加上減息周期啟動，樓價由高位回落，供樓支出減少，料將出現「供平過租」的局面，並吸引部分租客「轉租為買」；同時，租金回報持續上升，定期利息又減，在一升一跌下，亦會吸引投資者入市作長線收租。相信在用家及投資者入市帶動下，有助支持樓價喘定回穩。

美國減息有利本港樓市，加上中央重拳出擊振經濟，港股爆升，樓市勢必緊隨期後反彈。筆者認為，現時市場需要時間消化利好消息，加上市場憧憬特首10月發表的《施政報告》有更多提振經濟及樓市的政策，倘若政府能有效回應市民及業界的訴求，提出有利經濟及樓市的方案，相信積存已久的購買力將逐步釋放，對樓市帶來正面支持。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]