布少明：籲「投資移民」開放買住宅

除了聯儲局減息帶動本港樓市以外，亦有愈來愈多正面因素提振本港樓股市場，相信未來樓市定必漸入佳境。例如，現時本港家庭供樓負擔正持續下降。以一個實用面積約500方呎的單位為例，於3年前2021年8月樓價高位、供款20年及七成按揭並以最優惠利率（P）為基礎計算，當時的供樓負擔比率為68.6%，對家庭的支出負擔可謂不輕。

然而，隨着樓價由高位下跌、本港按揭息率下調、同時居於私人住宅的家庭月入中位數節節上升，令到最新供樓負擔比率已跌至約50.8%，較2021年高位回落17.8個百分點，並為自2016年7月後的逾8年新低。供樓負擔比率屬於相對健康水平，勢令準買家置業更輕易，變相利好樓市。

同時，日前內地三大金融監管機構推出救市「組合拳」，多舉齊下援助樓股市場，同時推動經濟增長，消息已即時令本港股市陷入「亢奮」，以超大成交地連升多日，氣勢如虹，估計亦將對對本港樓市帶來一片助力。

不過，既然中央政府頻推政策刺激經濟，本港政府亦理應盡快同步配合出招，藉此產生「協同效應」，令刺激香港經濟復蘇的速度進一步提高。筆者建議，特區政府應放寬投資移民的資產涵蓋類別，重新將「住宅物業」納入「投資移民」的適用範圍，以吸引更多來自國內海外的資金、「人財」及家族辦公室到港發展，有助刺激樓市，繼而對本港經濟復蘇帶來更正面支持。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]