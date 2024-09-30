廖偉強：樓價具止跌回升條件

事實上，觀乎近期香港在不同層面上，都有「否極泰來」之勢，印證香港優勢依然存在。在最新《2024年世界人才排名》，香港由去年第16位升至第9位，是2016年以來首次重返十大之列；而截至8月，各項輸入人才計劃共收到36萬宗申請，並已批出23萬宗。另一方面，有機構發表《2024年百萬富翁報告》，指在全球擁有1億美元或以上的流動可投資資產的富人中，香港佔320人，排名第8。這些都說明了香港不乏人才和資金進入，而本港房地產不論在自住及投資方面，都繼續有很大需求。

筆者最近也從香港的人流形勢中，察覺到整體消費市道有回暖迹象。近期繁忙時間的本港街道，人流比以往明顯增加，遊客區更甚，還有繁忙時間、假日及節慶前的交通擠塞情况，這些都側面地給出正面信號。現時住宅租金持續上升，加上種種遠因和近因提振市場，樓價短期內回穩是必然的事；而部分發展商或業主出貨依然積極，態度暫未見轉趨強硬，買家此刻入市仍具有優勢；所以說目前是入市好時機，實不為過。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]