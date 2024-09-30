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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美港減息 樓市年底重拾升軌

【明報專訊】美國聯儲局超乎市場預期，大手減息0.5厘，本港多間銀行亦意外跟隨減息，減幅更達0.25厘，全港供樓人士受惠。減息周期提早來臨，無疑對經濟和樓市打下強心針，相信樓市最壞的情况已過去，短期內交投量將會增加，樓價有機會慢慢止跌回升。

隨着通脹受控，美國減息0.5厘，聯儲局官員又預期，今年內會再減息半厘，明年減息1厘。由於美國在過去逾兩年的加息周期內，前後加息11次累計達5.25厘，本港銀行亦沒有加足，只加5次共0.875厘。市場原本預期本港銀行不會立即跟隨美國減息，最快明年初才有機會跟減，現時卻一減便是0.25厘，日前更有大銀行推出定息按揭搶客，無疑對樓市打下「強心針」，市場再露曙光。

隨着銀行減P，意味新做按揭及供樓人士的實際供樓利息，即由4.125厘降至3.875厘。以樓價500萬元為例，向銀行借七成按揭，30年還款，減息前月供16,963元，減息後供款降至16,459元，每月節省504元。

今次減息對樓市的刺激性，相信不及2月政府宣布全面撤辣後，新盤一個月錄逾4000宗成交的「爆炸式」購買力，短期內交投量將慢慢回升，樓價止跌回穩後，年底有機會重拾升軌。

近日市場氣氛好轉，各區地產經紀忙於帶客睇客，聽聞亦開始有個別心雄業主封盤反價。另一方面，由於發展商手上新盤庫存相當多，即使減息，仍未有條件加價，會繼續採取鬥平銷售策略。減息後最少8個全新盤部署開賣，涉及逾2700伙，新盤戰一觸即發。一手熱賣，亦有助帶動二手成交氣氛，料一二手成交量並駕齊驅之後，成交價可止跌回升。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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