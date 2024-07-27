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經濟
摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：港股連環破關 恒指牛51255

【明報專訊】恒指上周突破2萬點大關，上周五曾高見20,600點，創去年4月以來新高。港股全周累升逾2300點，輪場投資者在本輪升浪中持續傾向做淡，上周四恒指淡倉再錄1.4億元淨流入，為連續7日錄淨流入。由於恒指連日抽升，市場上暫未有較貼價牛證條款，如投資者部署短線追入可參考新上市恒指牛（51255），收回價19,382點，已為全場最貼價條款。

不少重磅藍籌股上周大幅上升，投資者如希望尋找追落後對象，或可留意小米（1810），小米上周升勢落後於美團（3960）、阿里（9988）及騰訊（0700）。小米好倉上日錄得1500萬元淨流入，淡倉則錄少於20萬元淨流入。如投資者部署追落後，可留意小米購（25119），行使價23.88元，實際槓桿5.5倍，2025年3月5日到期。如看淡正股後市可留意小米沽（27492），行使價15.98元，實際槓桿6倍，2025年4月23日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]

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