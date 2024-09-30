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經濟
2024年9月30日星期一
蔡金強 奧陸之聲
投資策略
余偉文：密切留意商業地產貸款發展 不良貸有上升壓力 佔比有限屬可控範圍
冀人流數據流資金流 加快與內地互聯互通
稱港金融中心無褪色 存款資管總值齊升
人行：11月起可協商調整按息
蔚來中國獲股東增資133億人幣
中金張文朗：內地料推更多財策 進一步提振市場信心
中國股市向好 利「引領式創新」
國慶75周年 新興製造業崛起
瑞銀Mark Haefele：美股下月料波動 宜對冲下跌風險
七牛雲毛利率穩定 阿里做股東
基金公會倡MPF可買另類資產 籲風投公司私募基金納投資範圍
非凡領越：有信心Clarks明年恢復盈利
花旗：國際個人銀行增長快 客戶升逾三成 內地客佔多
初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子
廠房面積要求不大 擬本地設廠生產
內地救市 分散投資勝盲目全力進場
環球經濟數據
劉思明：成交新高 港交所Call 23728
張兆聰：恒隆地產可炒落後
張兆聰：中國主題熱炒 留意奢侈品股LV
伍禮賢：受惠減息周期 高息股留意華能
涂國彬：全球放寬幣策 金價續創新高
陳大為：華府利息支出巨 聯儲或須「幫手」
袁國守：港股未屆大手買時
謝偉銓：配合市場需求 宜增市區車位
《幫你格價》：銀債4厘息 有券商推12免優惠
David Bianco、George Catrambone：美減息利銀行醫療軟件股
陳正犖：人民幣澳元跑出 料續看好
許健生：AI與區塊鏈具協同效應
溫傑：創科半年業績佳 前景看俏
袁國守：中央決心救市 港股料再創年內新高
林少陽：中國式量寬開對藥方
技術取勝：中海外突破下降軌
李聲揚：投資路上 必然是孤獨
蔡金強：港股史上表現最猛一周
艾雲豪：有機農業也有自己工業綜合體
李順威：商品交易顧問與油價關係
劉思明：北水今輪未狂掃 港股升浪料持續
瑞銀亞洲：有望追落後 騰訊牛50984
摩根大通亞洲：港股連環破關 恒指牛51255
周顯：人幣睇好 港股今年料未升完
王弼：資金流向利港股A股
曾淵滄：港股基本面改變 非簡單挾淡倉
湯文亮：軍旗不倒 甲廈不倒
陳永傑：美港減息 樓市年底重拾升軌
廖偉強：樓價具止跌回升條件
布少明：籲「投資移民」開放買住宅
馬泰陽：減息利樓市 釋放購買力
天璽‧天獲逾7000票 超額22倍 新地雷霆：未來減息料速度快 幅度更大
一手第三季2280宗成交 一年新低
周末十大屋苑 錄7成交持平
映築兩房放盤一日 情侶1.9萬承租
新地：HomeSquare牀上寢具消費升兩成
天璽．天享地利 近商場啟德站
新峰花園交投疏 均呎逾9000元
管理MPF智能化 中年人信心不足
蔡金強：港股史上表現最猛一周
【明報專訊】最近幾周，小金人在本欄和不同媒體都在討論港股見底的觀點，上周港股和A股來了個史上最猛表現，小金人當然很開心。
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余偉文：密切留意商業地產貸款發展 不良貸有上升壓力 佔比有限屬可控範圍
冀人流數據流資金流 加快與內地互聯互通
稱港金融中心無褪色 存款資管總值齊升
人行：11月起可協商調整按息
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中金張文朗：內地料推更多財策 進一步提振市場信心
中國股市向好 利「引領式創新」
國慶75周年 新興製造業崛起
瑞銀Mark Haefele：美股下月料波動 宜對冲下跌風險
七牛雲毛利率穩定 阿里做股東
基金公會倡MPF可買另類資產 籲風投公司私募基金納投資範圍
非凡領越：有信心Clarks明年恢復盈利
花旗：國際個人銀行增長快 客戶升逾三成 內地客佔多
初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子
廠房面積要求不大 擬本地設廠生產
內地救市 分散投資勝盲目全力進場
環球經濟數據
劉思明：成交新高 港交所Call 23728
張兆聰：恒隆地產可炒落後
張兆聰：中國主題熱炒 留意奢侈品股LV
伍禮賢：受惠減息周期 高息股留意華能
涂國彬：全球放寬幣策 金價續創新高
陳大為：華府利息支出巨 聯儲或須「幫手」
袁國守：港股未屆大手買時
謝偉銓：配合市場需求 宜增市區車位
《幫你格價》：銀債4厘息 有券商推12免優惠
David Bianco、George Catrambone：美減息利銀行醫療軟件股
陳正犖：人民幣澳元跑出 料續看好
許健生：AI與區塊鏈具協同效應
溫傑：創科半年業績佳 前景看俏
袁國守：中央決心救市 港股料再創年內新高
林少陽：中國式量寬開對藥方
技術取勝：中海外突破下降軌
李聲揚：投資路上 必然是孤獨
蔡金強：港股史上表現最猛一周
艾雲豪：有機農業也有自己工業綜合體
李順威：商品交易顧問與油價關係
劉思明：北水今輪未狂掃 港股升浪料持續
瑞銀亞洲：有望追落後 騰訊牛50984
摩根大通亞洲：港股連環破關 恒指牛51255
周顯：人幣睇好 港股今年料未升完
王弼：資金流向利港股A股
曾淵滄：港股基本面改變 非簡單挾淡倉
湯文亮：軍旗不倒 甲廈不倒
陳永傑：美港減息 樓市年底重拾升軌
廖偉強：樓價具止跌回升條件
布少明：籲「投資移民」開放買住宅
馬泰陽：減息利樓市 釋放購買力
天璽‧天獲逾7000票 超額22倍 新地雷霆：未來減息料速度快 幅度更大
一手第三季2280宗成交 一年新低
周末十大屋苑 錄7成交持平
映築兩房放盤一日 情侶1.9萬承租
新地：HomeSquare牀上寢具消費升兩成
天璽．天享地利 近商場啟德站
新峰花園交投疏 均呎逾9000元
管理MPF智能化 中年人信心不足
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