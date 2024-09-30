袁國守：中央決心救市 港股料再創年內新高

當然，中央連環出招刺激經濟和股市，才是市場焦點，更意想不到的是，中共中央政治局罕有在9月開會部署經濟工作，且表態保經濟，並首次要求樓市「止跌回穩」，人民幣瞬間轉強，加上外資大行隨即唱好中國股市前景，帶動A股和港股爆升。

恒指在上周五期指結算日續炒上，升707點，收報20,632點，全周累漲2373點或13%，氣勢一時無兩。雖說升市莫估頂，但港股14天RSI已抽高至93水平，技術上超買，且明天（10月1日）起一連7天是內地十一假期，港股通將暫停，本周欠缺北水下，大市回吐機會高，暫不用急於高追。

展望第四季，美國已展開減息周期，內地亦決心救市，港股不難再創年內新高。不過，中央打出的救市「組合拳」，對實體經濟有多少幫助仍有待觀察，內地樓市及地方政府財政問題尤值得關注，假如往後幾個月情况未見改善，港股或再次見頂回落，屆時要看中央會否再出「大招」為股市護航。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]