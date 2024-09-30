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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：創科半年業績佳 前景看俏

【明報專訊】本月中美在政策面上都有大動作，內地方面出大招，包括降低存款準備金率和政策利率、降低存量房貸利率，以及創設新的政策工具，支持股票市場發展，相關政策料惠及實體經濟及股市。而美國方面，美聯儲一如市場預期啟動減息，金融市場目前預期11及12月可能合計減息接近75點子。

今次會跟讀者分享可受惠美國減息的港股。創科實業（0669）主要從事電動工具及地板護理業務，核心品牌包括MILWAUKEE和RYOBI。創科上半年表現強勁，銷售額增6.3%至73億美元，純利增15.7%至5.5億美元。MILWAUKEE業務錄雙位數銷售增長，RYOBI的表現亦跑贏市場。所有地區的表現相當平均，北美業務增長5.6%、歐洲業務增長7.9%，至於其他地區特別是澳洲及亞洲則增長13%。毛利率升67個基點，達39.9%，有關增長主要反映高利潤率的MILWAUKEE業務、電池的售後業務及其他高利潤的新產品。

MILWAUKEE在充電式電池和充電技術方面處於市場領導地位，對比同業SWK和Makita有競爭優勢。同時，數據中心容量的需求增長增加了升級美國老化電網基礎設施的緊迫性，美國能源部於早前8月宣布將撥款22億美元，用於18個州強化電網應對極端天氣的挑戰，推動向更清潔電力的過渡，並滿足日益增長的電力需求。電網升級將增加近13吉瓦（GW）的容量，並且還將增加製造業、更多資料中心和改善再生能源的傳輸。總體而言，MILWAUKEE的前景向好，市場預計其有望在未來5年（2024至2028年）保持雙位數的增長率。

在RYOBI業務方面，其策略是吸引新用戶加入其充電式電池平台，同時為現有的用戶群增加新產品，自1996年推出以來，RYOBI 18伏特ONE+平台至今已提供超過314款兼容產品。管理層提到將加強投資RYOBI品牌，這是一個新的決策方向，因為公司在2022年中至2023年期間曾表示縮減DIY業務，管理層取向的改變反映需求狀况有所改善。目前美國住房需求依然強勁，這是由於可用房屋庫存水平較低。根據美國房貸銀行協會9月18日公布，經季節調整後，截至9月13日當周，衡量房貸申請案量的市場綜合指數較前周大增14.2%，主要動能來自美聯儲降息趨勢確立，有望帶動房貸利率進一步下降，家居裝修相關行業預計將受益於預期的利率下行和住宅市場的復蘇。

自2018年以來，公司將生產業務拓展至中國以外的地方，於越南、墨西哥及美國設立初創廠房。截至目前，估計其中國產量佔其全球製造設施三分之一，對比2023年的39%及2018年的高逾80%為低。另外，公司積極主動的供應鏈重組提高了其應對任何貿易情况的能力，例如，其越南工廠已實現80%左右的本地化率。因此，製造設施的多元化使公司能在全球脫鈎的趨勢中減輕供應鏈風險。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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