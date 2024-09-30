陳正犖：人民幣澳元跑出 料續看好

離岸人民幣近日突破7算，較8月初低位7.25兌一美元累升約4%，從技術走勢分析美元兌離岸人民幣看起來接近超賣，下一個支持位留意6.9050。澳元兌美元方面，我們預計或測試阻力位0.7030。

瑞士央行一如市場預期減息25個基點，並為通脹急劇降溫而進一步減息打開大門。不過瑞士央行8月外匯儲備降至6940億瑞士法郎，連跌4個月，顯示央行持續支持穩定瑞郎匯價。技術走勢分析，波幅區間依然狹窄，在美元走軟情况下，美元兌瑞郎可能測試0.8370的支持位。美國財長耶倫表示，勞動市場和通脹數據顯示經濟正在「軟着陸」，我們看到美匯指數或於100.2至101.4之間區間上落。

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[陳正犖 匯市前瞻]