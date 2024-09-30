《幫你格價》：銀債4厘息 有券商推12免優惠

明報記者 劉敬華

銀債特點為每半年派息一次，利息與通脹掛鈎，並設保證息率，實際派息以兩者的較高者為準，新一批銀債保證息率為4厘，即若通脹低於4%，銀債持有人仍可獲4厘年利率。

儘管第9批銀債的保證息率遜於第8批銀債提供的5厘，惟目前即使銀行為吸引新資金推出12個月港元定存優惠，優惠年利率亦鮮有4厘，且部分可提供逾3厘的12個月港元定存優惠，入場門檻往往不低，部分需以數十萬元敘做定存，有的則需升級至較高級理財戶口，更有的要求客戶投資於多項理財產品。新一批銀債最低入場費僅1萬元，且未來3年可保證提供每年4厘的回報，實屬吸引的低風險收息之選。

銀債雖不設二手市場，成功申購的長者也不可將銀債轉予他人，但若長者有資金需求，也可向配售銀行或指定證券行提交提前贖回要求，金額相等於銀債本金金額，連同至（但不包括）提前贖回結算日止，期內應計但未付之利息。意味長者投資銀債並不需要憂慮債價下跌，可安心持有收息至到期，即使出現難以預計的緊急資金需求，也可選擇提早贖回債券。上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，銀債保證息率為4厘，持有人可選擇隨時提前贖回，靈活性大，加上減息預期下，回報仍然相對吸引。恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東亦表示，銀色債券是一項較穩定和低風險的投資選項，現時投資市况仍較為波動，新一批銀債提供4厘保證息率，對追求穩定收益的長者具有一定吸引力。

長者揀銀行或券商 宜符自身需要

既然投資銀債主要目的為收取4厘年息，選擇銀行或證券行時，並不一定愈多「免」愈好，只需確保在收息過程中收費全免已足夠。認購前，應先了解清楚個別銀行或證券行的債券收費模式，不同金融機構或有不同，如部分金融機構需收取存入費，部分機構會則會收取平台費等。

一般而言，要留意豁免項目有否包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費及提早贖回費，若該機構沒有特別表明豁免的項目如存入費、平台費及經紀費等，應問清楚該機構是否會收取相關收費，以及是否有其他潛在收費，如不動戶費等。至於轉倉費或轉出費，由於銀債年期僅3年，一般情况下長者未必會轉倉至其他金融機構，意味此優惠未必可用到。

銀債採取「循環派牌」方式分派，並非認購得多分派愈多，即使回報吸引，亦毋須以上限100萬元大額認購。按去年經驗，銀債認購反應熱烈，申請錄超額認購，最終發行額提高至上限目標金額，每人亦只能分派最多23手。綜合市場人士意見，若希望獲派較多手數，可以去年的最高分派手數作指標，考慮申請15至20手，資金較充裕者，或可考慮申請20至25手。

目前部分證券行可提供10免或以上，不僅以當中的免入錢、免利息及免按金招徠，甚至為認購銀債同時開戶的新客戶贈送超市禮券。對於免入錢、免利息及免按金優惠，要留意或設限制，以致富為例，其豁免孖展認購利息及孖展手續費優惠只限於1至10手9按孖展認購。

至於開戶送禮券，以富途為例，新客戶開戶可享高達1600元的迎新獎賞，當中包括價值400元的超市禮券選擇。對於有意投資銀債收息的長者，可能已有其他股票投資，或有常用的證券行或銀行證券戶口，且未必習慣網上交易，此情况下再多優惠，亦未必合用。更重要的是量力而為，即使證券行可免入錢認購，亦不宜認購超過自己可應付的金額，以防最終派發手數高於預期。

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