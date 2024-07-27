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經濟

基金公會倡MPF可買另類資產 籲風投公司私募基金納投資範圍

【明報專訊】《施政報告》將於10月16日發表，香港投資基金公會對報告提出一系列建議（見表），包括建議將零售基金及強積金（MPF）可投資範圍進一步擴闊，容許部分資金買入另類資產；建議政府凝聚各部門力量並籌組智囊團，統籌及思考如何助市民更好地管理及運用提取期的MPF資金，提出可考慮建立一站式電子平台，讓達到提取期的MPF計劃成員更容易地得到助成員管理提取期MPF資金資訊，甚至可於平台內提供交易服務。

明報記者 江陵凱

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，公會建議將本港零售基金及MPF的可投資範圍，擴闊至風投公司（VC）、私募基金（PE）及基礎建設等的另類資產，並用零售基金及MPF一小部分的資金配置予另類資產，更提倡初期可先從上市的另類資產着手，因上市的另類資產擁有更佳的流動性及透明度，更易令普羅大眾理解另類資產的投資模式，當運作模式成熟及市民適應後，最終可考慮將可投資範圍由上市類別，進一步擴至非上市類別。

可先從已上市另類資產着手

黃王慈明指出，現時除傳統股票及債券之外，環球的退休金或零售基金，均出現開始將其資金投資予另類資產的趨勢，如澳洲及英國等地的退休金及零售基金，便有投資予當地交易所上市PE的案例。

籲建電子平台助提取期成員

她續稱，現時亦見頗多高淨值人士及機構投資者投資予另類資產，她希望普通市民可投資產品類別亦能擴大。但她強調其重點為提供多元化投資選擇及分散風險，於另類資產配置比例不應太高，而現時海外個人投資者，一般將資金配置予另類資產比例則介乎一成至三成。

現時MPF計劃成員年滿65歲才可提取MPF資金，另亦可於特定情况下提前提取，例如提早於60歲退休及永久離開香港等等。黃王慈明指出，現時市場於MPF的討論較着重於「累積期」時，目前市場沒有整合及齊全的資訊，讓公眾明確了解管理提取期後的資金部署，同時亦沒有工具讓退休人士去處理被提取的MPF資金。

黃王慈明提到，市民於退休後管理MPF的資金時，或牽涉各金融機構，如積金局、稅局，以及各保險機構和銀行等，她建議政府應凝聚各部門力量及組織智囊團，去討論及思考如何更好地協助市民活用到達提取期的MPF資金，提議可建立一個電子平台，令公眾可一目了然地到達提取期退休時，管理MPF資金的資訊。

相關字詞﹕另類資產 退休金 施政報告 退休 強積金 香港投資基金公會 投資基金公會 黃王慈明

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