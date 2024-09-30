國慶75周年 新興製造業崛起

中金公司張文朗在專訪中認為，中華人民共和國成立75周年以來，根據經濟發展歷程，製造業發展可以分為4個階段：「一是從1949年建國至1978年改革開放前，集中力量發展重工業，形成了比較獨立完整的製造業體系。二是從1978年開始改革開放至1990年，市場經濟發展初期着重擴大製造業生產，解決短缺經濟問題。三是從1990年至2008年全球金融危機之前，改革開放進一步深化，中國逐步融入全球貿易體系，憑着人口利紅下勞動力成本優勢，承接大量海外產能轉移，製造業規模和效率都進一步提升。四是2008年全球金融危機至今，內需市場穩步發展，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局逐步形成，部分傳統製造業經歷了供給側結構性改革，而新興製造業不斷湧現。」

事實上，中國出口總量全球佔有率由2020年首季新冠疫情爆發前約14%上升至今年首季約15.5%，反映中國製造業的供應鏈非常完整，具備全球競爭優勢。當中，電動載人汽車（新能源汽車）、鋰電池、太陽能電池被稱為中國外貿的「新三樣」，根據海關總署統計數據，「新三樣」產品去年合計出口1.06萬億元人民幣，按年增長29.9%，亦首次突破萬億元人民幣大關。

中國光伏組件產能佔全球八成 具規模優勢

綠色產業是中國新興製造業亮點之一，張文朗指出，根據BNEF和EV Volumes數據，2022年中國光伏組件產能佔全球的80%左右，新能源乘用車產量在全球的市場份額接近50%。他認為，近年來中國綠色產業發展領先全球，最根本的原因還是在於綠色產業的製造業屬性具有規模經濟（economies of scale）。

張文朗又引述Our World in Data數據，指煤電發電成本中設備成本佔比為40%，氣電的發電成本中設備成本佔比不到20%，而風電和光伏發電的設備成本佔比均超過80%。

生產規模大數據多 探索AI賦能製造業

另外，張文朗認為，數字經濟和人工智能等技術的發展可以有效賦能中國製造業。他引述汽車之家數據，對比新能源車和燃油車的成本結構，新能源車中數字技術相關的成本佔比超過70%，而燃油車中數字技術相關的成本佔比僅略超過20%，他表示：「中國生產規模大意味着潛在可用數據規模也大，有能力支撐中國率先探索大模型等人工智能（AI）賦能製造業的場景。」

張文朗總結，中國經濟結構轉型加速推進，部分傳統產業出現調整，但新產業不斷湧現，例如綠色產業、數字經濟、人工智能與製造業融合等領域，還有政策大力支持的其他未來產業，認為蘊含了不少投資機會。

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