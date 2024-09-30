中國股市向好 利「引領式創新」

在是次專訪中，中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗提出，中國科技創新需要雙支柱金融體系：「創新離不開金融的支持，銀行信用更有利於支持追趕式創新，而資本市場則更有利於引領式創新。我們既要追趕式創新，也要引領式創新，發展雙支柱金融體系（銀行信用與資本市場 ）就很重要。」他續說，內地三大金融監管機構上周二聯合舉行記者會，是次組合式政策調整明顯有利提振資本市場信心，長遠對促進科技創新亦屬正面。

中國創新排名全球11 冠中等收入體

至於近年在中國科技創新的亮點，世界知識產權組織（WIPO）公布的全球創新指數（GII），中國最新排名在統計的全球133個經濟體中排第11名（見表），比10年前上升18名，而且是34個中等收入經濟體排名最高的國家，張文朗認為，顯示中國創新能力持續提升。

張文朗分析，在目前中國經濟加速轉型時期，在新增長模式中，對傳統產業的依賴大幅降低，新興產業的重要性明顯提升，當中包括數字經濟、綠色經濟及生物醫藥等，向高質量發展邁進，而中國具備規模經濟（economies of scale）此優勢屬發展新興產業的重大優勢：「每一個國家創新優勢都是不一樣的，中國經濟總量比較大，有的是規模經濟優勢，什麼是規模經濟優勢呢？這是指規模收益遞增，產量愈多，優勢便愈明顯。規模經濟優勢從何而來呢？原因是當經濟總量或行業規模比較大，便愈容易攤薄某一產品每單位成本，每單位成本下降就有更多利潤，可以更好地去開拓新市場、研發新產品。」

根據張文朗就規模經濟此優勢的分析，較大型的經濟體依托人口規模和經濟規模，相比較小型的經濟體更容易觸發規模經濟效應，擁有的規模優勢更加顯著，因此中國近年發展新能源產業上取得理想成績：「新能源產業具有技術和資本密集型的製造業屬性，中國既是製造業大國，也有超大規模市場，在發展新能源產業方面具有顯著規模優勢，例如光伏、新能源汽車等綠色產業的發展成績，便受益於中國產能龐大、種類完備的製造業體系。」

中國經濟具規模優勢 利新能源數碼科技創新

另外，張文朗指出，在新時期的創新離不開數據，中國具有顯著的數據優勢：「數據作為生產要素，是數字經濟的微觀基礎。數據的一個屬性是複製成本低，甚至是零邊際成本，這為數字經濟帶來了規模經濟效應。」

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