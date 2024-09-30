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經濟
封面故事

中金張文朗：內地料推更多財策 進一步提振市場信心

【明報專訊】內地三大金融監管機構上周二聯合舉行記者會，當中，人民銀行除了宣布減息降準外，亦創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展，而且上周中後期繼續有其他利好政策出台，帶動恒指全周急升2373點或13%，是1998年10月第三周以來最大升幅，今期封面故事專訪中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗分析最新形勢。他預測，內地今年全年利率下調合計降低實體部門付息負擔約1.3萬億元人民幣，相當於GDP約1%，而且更多財政政策或還會出台，加上內地經濟本身亦在科技創新及製造業上具備全球競爭力，料資本市場信心將進一步提高。

明報記者 葉創成

明天（10月1日）便是中華人民共和國成立75周年（國慶75周年），上周二國務院新聞辦邀請人民銀行行長潘功勝、金融監管局局長李雲澤及證監會主席吳清等三大金融監管機構負責人主持記者會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况。人行潘功勝在記者會上宣布多項政策：「第一，降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行。第二，降低存量房貸利率，統一房貸的最低首付比例。第三，創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。」

實體部門料減1.3萬億利息開支 佔1%GDP

事實上，人行上周五正式宣布下調存款準備金率0.5個百分點（見圖1），向金融市場提供長期流動性約1萬億元人民幣，據潘功勝在上周二記者會所說，今年內還將視市場流動性的狀况，可能擇時進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點；人行亦降低政策利率，7天期逆回購操作利率下調0.2厘，從1.7厘減至1.5厘；另外，人行亦將內地現有房貸利率降至接近新做房貸利率水平，平均降幅約0.5厘，料可為約5000萬戶供樓居民每年共節省1500億元人民幣。市場明顯歡迎上述寬鬆貨幣政策，恒指上周急升2373點或13%，這是1998年10月第三周以來最大升幅，而周五港股單日成交額達4457億元，創歷史新高；滬深300指數上周亦勁升15.7%。

中金張文朗上周五應約就「國慶75周年」此主題接受專訪，記者訪問中亦請教他對上述內地三大金融監管機構新政的看法，他認為這些政策有助促進內地經濟增長，亦可令資本市場的信心提高：「從基本面上來講，降息之後實體部門的付息壓力得到緩解，從經濟基本面上對資本市場形成支撐。本次央行降低7天逆回購利率20點子，後續貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）大概也將下調（見圖2）。此外，存量房貸利率的加點下調預計將帶動存量房貸利率下降50點子。我們預計綜合下來，2024年利率下調合計降低實體部門付息負擔約1.3萬億元人民幣左右，相等於GDP的1%左右。」

至於人行指要創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展，第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過持有的債券、股票交易所買賣基金（ETF）、滬深300成分股等資產作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產（見圖3），從而獲取流動性，料將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力，首期操作規模是5000億元人民幣，未來可視情况擴大規模；第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，以支持回購和增持股票，首期操作規模是3000億元人民幣，未來可視情况擴大規模。

研設平準基金 逆向操作穩定股市

張文朗分析人行創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展時表示：「本次央行創設了兩個貨幣政策工具用於支持資本市場，一是證券、基金、保險公司互換互利，二是股票回購增持再貸款。這是央行第一次創設支持資本市場的貨幣政策工具，而且明確表示了未來還可以增加額度，平準基金也在研究當中，證監會與金融監管總局也一同發布了其他支持性政策，貨幣政策調整，疊加金融監管與資本市場改革措施，已經對股票市場的預期產生了積極影響。」上述張文朗提到的「平準基金」，是政府通過證監會、財政部、交易所等特定的部門或機構，以法定方式建立基金，該基金往往在股市逆向操作，在市場超跌時買入或在超買時賣出，以達到穩定股市的目標。

內地經濟正轉型 宏觀政策穩增長

與內地三大金融監管機構上周二聯合舉行記者會及推出眾多嶄新貨幣政策「穩增長」比較，近日內地財政政策相對沒有重磅措施出台，張文朗預測，更多財政政策可能將會出台：「內地經濟近年處於增長動力轉換的時期，所以經濟增長是在放緩的，這時候令經濟平穩運行是需要政策支持的，當中包括貨幣政策、財政政策及支持資本市場的政策。這幾天內地已有不少貨幣政策及支持資本市場政策出台，政策信號已非常清晰，日後可能有更多財政政策還會出台，這需要一點時間去醞釀。如果財政政策擴張力度較大，支出效率亦提高，市場信心將進一步提高，我們對此充滿期待。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕經濟轉型 平準基金 證券、基金、保險公司互換便利 人民銀行 減息降準 中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗

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