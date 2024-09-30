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經濟

冀人流數據流資金流 加快與內地互聯互通

【明報專訊】余偉文首個金管局總裁任期逾半時間受新冠疫情影響，對於有否阻礙金融發展的大計，他指出，互聯互通、人民幣國際化、金融科技和綠色金融都能推動，不過與內地通關受礙，的確阻慢與大灣區互通發展，希望未來數年可在人流、物流、數據流、資金流加快。他舉例指出，今年1月公布以深圳作為跨境徵信數據互通為試點，便利深港企業跨境融資，「如果不是新冠，我們早已有更多這些大灣區數據互通」。

部分南向項目擴容空間很大

余偉文認為，目前在支付、數字人民幣等部分的互通做得不錯，2月起港人可直接整筆資金匯往內地購房，不過其他用途匯到內地支付醫療費用等未能完全流通。企業以香港作為財資中心，香港與內地資金池調撥應有更快更多的改進空間。

2019年以來，與內地金融互聯互通增添南向債券通、互換通、ETF通、跨境理財通，余偉文指所需互通大致已經齊備，後續焦點將在逐漸擴容，特別是部分南向項目有很大空間，例如南向債券通暫時只有內地銀行投資人民幣和港元債券。當局亦會加強互聯互通所需的風險管理配套，希望國債期貨、外資參與內地回購市場可盡快落實，並盤活投資者將持有人民幣資產，拓展作為抵押品的用途。

離岸人民幣向來是本地重點業務，余偉文指即使有不少人民幣基建，也需要在實體經濟，例如貿易、投資應用人民幣，「內地作為全球最大貿易國，對外交易沒有理由一定使用第三方貨幣，人民幣國際使用是很自然經濟趨勢」。過去兩年，內地以人民幣結算出口的比例由15%增至30%，帶動人民幣在香港使用增加，人民幣即時支付結算系統每日平均成交額，今年首7個月較2019年全年增兩倍，高於同期人民幣存款0.6倍的增速，顯示在港人民幣活動加快。

洽人幣互換添彈性 為港銀提供流動性

余偉文指出，當局正在與人民銀行探討，兩地8000億元人民幣互換協議可更彈性地向香港銀行提供流動性，支持人民幣在實體經濟運用。另外，內地多個部委已同意支持股票南向通可買賣本港人民幣計價股票，現正等待落實，兩地交易所已在討論不少系統變更事宜。

至於港元會否被人民幣取代，余偉文舉倫敦為例，當地金融市場美元、歐元活動遠大於英鎊，但英國人生活上仍使用英鎊，預期未來香港也會類似。

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