明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

余偉文：密切留意商業地產貸款發展 不良貸有上升壓力 佔比有限屬可控範圍

【明報專訊】金管局總裁余偉文將於10月開展第二個5年任期，2019年10月上任以來，本港金融市場經歷多個風浪，至最近則有本地商業地產（CRE）貸款質素下行風險。余偉文稱，過去一年CRE貸款演變為不良貸款壓力有所增加，參考環球趨勢往後或會維持，當局正在密切留意。不過，CRE貸款佔比份額有限，本港銀行已為不少相關貸款撥備，亦有力抵禦風險，相關風險在可控範圍以內。

明報記者 歐陽偉昉

過去港銀不良貸款率上升主要來自內地房企貸款，但今年上半年則有來自本地CRE。截至今年6月底，整體特定分類貸款比率為1.89%（見圖），續創2004年以來新高，自2021年第三季累升1.08個百分點。余偉文表示，比率仍有上升壓力，或趨向2%，即2000年來的歷史長期平均水平，並非令人擔憂（alarming）的情况。

不擔心住宅按揭 拖欠率仍低

余偉文指出，中小企地產商風險有需要關注，不過他們在CRE貸款佔比有限，大部分銀行是借予大型地產商，他們一般現金豐沛、槓桿率不高，而CRE佔本港銀行整體貸款亦僅有15.6%，也沒有銀行貸款集中在CRE行業；另外，銀行已為不少相關貸款撥備，現時CRE貸款的撥備覆蓋率有65%，加上抵押品則到150%，而香港銀行抗震能力亦相當強，資本比率高達20%。他指銀行貸款審批要求向來謹慎，亦有抵押品要求，只要銀行做回自己本分，按照市場變化作好撥備，已可以應付風險。

余認為，CRE受壓亦因新冠疫情影響經濟，以及在家工作興起的結構性改變，辦公室空置在歐美更為嚴重，故後續仍要監察情况。至於住宅按揭貸款，他並不擔心，經過多年審慎監管措施，降低借貸成數、提高借款人還款能力要求，即使樓價下跌不少，按揭貸款拖欠比率仍維持在0.1%的低水平。

未來5年工作穩中求進 首重金融穩定

余上任以來，本港金融市場出現社會事件、新冠肺炎、中美關係惡化等挑戰，他認為過去5年成功做到金融系統穩定，國際金融中心活動沒被削弱，互聯互通、金融科技、綠色金融等市場發展亦見成效。下個5年任期的工作重點，主力依然要「穩中求進」，金融穩定續為最重要的目標。

風險當中，會令余偉文「瞓得無咁好」的是數碼安全，近年人工智能（AI）興起，落在騙徒手上會成為新的犯案工作，「例如Deepfake（深度偽造） ，我已經見過我自己個樣在網上賣投資騙局產品，把聲係一樣」，或用人工智能編碼入侵電腦系統等。另外，金融機構增加運用AI，或有共同使用少數第三方服務提供者的集中度風險。

另外，余偉文指地緣政治風險難以預知，中美關係在大選過後依然複雜、中東和俄烏局勢持續變化，加上外圍宏觀經濟處於轉折點，美國減息步伐、能否軟着陸未明朗，也有內地經濟情况，現時經濟數據、地緣政治、政策的變化，可以對金融市場造成非常巨大而迅速的影響。要應對風險，他認為最重要是保持強大抗震力，做好外匯儲備、銀行資本緩衝，並增加監察的工具和數據，加強應變計劃，並長期保持與市場和市民溝通以建立信心。

相關字詞﹕信貸質素 本地地產商 不良貸款 數碼安全 特定分類貸款比率 住宅按揭 余偉文 地緣政治 金管局

上 / 下一篇新聞

冀人流數據流資金流 加快與內地互聯互通
冀人流數據流資金流 加快與內地互聯互通
稱港金融中心無褪色 存款資管總值齊升
稱港金融中心無褪色 存款資管總值齊升
人行：11月起可協商調整按息
人行：11月起可協商調整按息
蔚來中國獲股東增資133億人幣
蔚來中國獲股東增資133億人幣
中金張文朗：內地料推更多財策 進一步提振市場信心
中金張文朗：內地料推更多財策 進一步提振市場信心
中國股市向好 利「引領式創新」
中國股市向好 利「引領式創新」
國慶75周年 新興製造業崛起
國慶75周年 新興製造業崛起
瑞銀Mark Haefele：美股下月料波動 宜對冲下跌風險
瑞銀Mark Haefele：美股下月料波動 宜對冲下跌風險
七牛雲毛利率穩定 阿里做股東
七牛雲毛利率穩定 阿里做股東
基金公會倡MPF可買另類資產 籲風投公司私募基金納投資範圍
基金公會倡MPF可買另類資產 籲風投公司私募基金納投資範圍
非凡領越：有信心Clarks明年恢復盈利
非凡領越：有信心Clarks明年恢復盈利
花旗：國際個人銀行增長快 客戶升逾三成 內地客佔多
花旗：國際個人銀行增長快 客戶升逾三成 內地客佔多
初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子
初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子
廠房面積要求不大 擬本地設廠生產
廠房面積要求不大 擬本地設廠生產
內地救市 分散投資勝盲目全力進場
內地救市 分散投資勝盲目全力進場
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：成交新高 港交所Call 23728
劉思明：成交新高 港交所Call 23728
張兆聰：恒隆地產可炒落後
張兆聰：恒隆地產可炒落後
張兆聰：中國主題熱炒 留意奢侈品股LV
張兆聰：中國主題熱炒 留意奢侈品股LV
伍禮賢：受惠減息周期 高息股留意華能
伍禮賢：受惠減息周期 高息股留意華能
涂國彬：全球放寬幣策 金價續創新高
涂國彬：全球放寬幣策 金價續創新高
陳大為：華府利息支出巨 聯儲或須「幫手」
陳大為：華府利息支出巨 聯儲或須「幫手」
袁國守：港股未屆大手買時
袁國守：港股未屆大手買時
謝偉銓：配合市場需求 宜增市區車位
謝偉銓：配合市場需求 宜增市區車位
《幫你格價》：銀債4厘息 有券商推12免優惠
《幫你格價》：銀債4厘息 有券商推12免優惠
David Bianco、George Catrambone：美減息利銀行醫療軟件股
David Bianco、George Catrambone：美減息利銀行醫療軟件股
陳正犖：人民幣澳元跑出 料續看好
陳正犖：人民幣澳元跑出 料續看好
許健生：AI與區塊鏈具協同效應
許健生：AI與區塊鏈具協同效應
溫傑：創科半年業績佳 前景看俏
溫傑：創科半年業績佳 前景看俏
袁國守：中央決心救市 港股料再創年內新高
袁國守：中央決心救市 港股料再創年內新高
林少陽：中國式量寬開對藥方
林少陽：中國式量寬開對藥方
技術取勝：中海外突破下降軌
技術取勝：中海外突破下降軌
李聲揚：投資路上 必然是孤獨
李聲揚：投資路上 必然是孤獨
蔡金強：港股史上表現最猛一周
蔡金強：港股史上表現最猛一周
艾雲豪：有機農業也有自己工業綜合體
艾雲豪：有機農業也有自己工業綜合體
李順威：商品交易顧問與油價關係
李順威：商品交易顧問與油價關係
劉思明：北水今輪未狂掃 港股升浪料持續
劉思明：北水今輪未狂掃 港股升浪料持續
瑞銀亞洲：有望追落後 騰訊牛50984
瑞銀亞洲：有望追落後 騰訊牛50984
摩根大通亞洲：港股連環破關 恒指牛51255
摩根大通亞洲：港股連環破關 恒指牛51255
周顯：人幣睇好 港股今年料未升完
周顯：人幣睇好 港股今年料未升完
王弼：資金流向利港股A股
王弼：資金流向利港股A股
曾淵滄：港股基本面改變 非簡單挾淡倉
曾淵滄：港股基本面改變 非簡單挾淡倉
湯文亮：軍旗不倒 甲廈不倒
湯文亮：軍旗不倒 甲廈不倒
陳永傑：美港減息 樓市年底重拾升軌
陳永傑：美港減息 樓市年底重拾升軌
廖偉強：樓價具止跌回升條件
廖偉強：樓價具止跌回升條件
布少明：籲「投資移民」開放買住宅
布少明：籲「投資移民」開放買住宅
馬泰陽：減息利樓市 釋放購買力
馬泰陽：減息利樓市 釋放購買力
天璽‧天獲逾7000票 超額22倍 新地雷霆：未來減息料速度快 幅度更大
天璽‧天獲逾7000票 超額22倍 新地雷霆：未來減息料速度快 幅度更大
一手第三季2280宗成交 一年新低
一手第三季2280宗成交 一年新低
周末十大屋苑 錄7成交持平
周末十大屋苑 錄7成交持平
映築兩房放盤一日 情侶1.9萬承租
映築兩房放盤一日 情侶1.9萬承租
新地：HomeSquare牀上寢具消費升兩成
新地：HomeSquare牀上寢具消費升兩成
天璽．天享地利 近商場啟德站
天璽．天享地利 近商場啟德站
新峰花園交投疏 均呎逾9000元
新峰花園交投疏 均呎逾9000元
管理MPF智能化 中年人信心不足
管理MPF智能化 中年人信心不足