余偉文：密切留意商業地產貸款發展 不良貸有上升壓力 佔比有限屬可控範圍

明報記者 歐陽偉昉

過去港銀不良貸款率上升主要來自內地房企貸款，但今年上半年則有來自本地CRE。截至今年6月底，整體特定分類貸款比率為1.89%（見圖），續創2004年以來新高，自2021年第三季累升1.08個百分點。余偉文表示，比率仍有上升壓力，或趨向2%，即2000年來的歷史長期平均水平，並非令人擔憂（alarming）的情况。

不擔心住宅按揭 拖欠率仍低

余偉文指出，中小企地產商風險有需要關注，不過他們在CRE貸款佔比有限，大部分銀行是借予大型地產商，他們一般現金豐沛、槓桿率不高，而CRE佔本港銀行整體貸款亦僅有15.6%，也沒有銀行貸款集中在CRE行業；另外，銀行已為不少相關貸款撥備，現時CRE貸款的撥備覆蓋率有65%，加上抵押品則到150%，而香港銀行抗震能力亦相當強，資本比率高達20%。他指銀行貸款審批要求向來謹慎，亦有抵押品要求，只要銀行做回自己本分，按照市場變化作好撥備，已可以應付風險。

余認為，CRE受壓亦因新冠疫情影響經濟，以及在家工作興起的結構性改變，辦公室空置在歐美更為嚴重，故後續仍要監察情况。至於住宅按揭貸款，他並不擔心，經過多年審慎監管措施，降低借貸成數、提高借款人還款能力要求，即使樓價下跌不少，按揭貸款拖欠比率仍維持在0.1%的低水平。

未來5年工作穩中求進 首重金融穩定

余上任以來，本港金融市場出現社會事件、新冠肺炎、中美關係惡化等挑戰，他認為過去5年成功做到金融系統穩定，國際金融中心活動沒被削弱，互聯互通、金融科技、綠色金融等市場發展亦見成效。下個5年任期的工作重點，主力依然要「穩中求進」，金融穩定續為最重要的目標。

風險當中，會令余偉文「瞓得無咁好」的是數碼安全，近年人工智能（AI）興起，落在騙徒手上會成為新的犯案工作，「例如Deepfake（深度偽造） ，我已經見過我自己個樣在網上賣投資騙局產品，把聲係一樣」，或用人工智能編碼入侵電腦系統等。另外，金融機構增加運用AI，或有共同使用少數第三方服務提供者的集中度風險。

另外，余偉文指地緣政治風險難以預知，中美關係在大選過後依然複雜、中東和俄烏局勢持續變化，加上外圍宏觀經濟處於轉折點，美國減息步伐、能否軟着陸未明朗，也有內地經濟情况，現時經濟數據、地緣政治、政策的變化，可以對金融市場造成非常巨大而迅速的影響。要應對風險，他認為最重要是保持強大抗震力，做好外匯儲備、銀行資本緩衝，並增加監察的工具和數據，加強應變計劃，並長期保持與市場和市民溝通以建立信心。