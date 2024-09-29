薛偉傑：3分鐘列印手機殼 60元有交易

【明報專訊】市場上一直有部分智能手機用戶喜歡以日常生活拍攝的相片來印製手機殼，造就CASETiFY等業者的生意長做長有，這也吸引了其他競爭者進入市場分一杯羹。
最近，本地個別商場出現了一種讓消費者DIY自助列印手機殼的機器，而且每個手機殼的收費只是60元。其使用流程大約如下：
首先，消費者在機器屏幕上選擇智能手機型號。第二，在自己的智能手機上開啟微信或其他程式，來掃描屏幕上的QR Code，進入印製手機殼的網頁。
第三，從手機的相簿中選出想列印的相片或圖片。第四，選擇支付方式，暫時只支援微信支付、支付寶和鈔票。付款之後大約3至4分鐘，完成印製相片或圖片的手機殼就會在機器下方的取貨口跌出來。
性價比遠勝同行 支援機型較少
若單看收費，這個DIY服務的收費只是同行的幾成，其性價比確實是遠勝同行。不過，這種DIY自助列印機器的最大缺點是其存放手機殼的空間始終有限，所以它提供的手機殼款式、材質，以及支援的手機型號，都比較有限。
以手機型號來說，只支援較主流和較暢銷的型號，較舊或者銷量較少的都未必會支援。例如，記者發現，小米方面只支援小米14和小米14 Ultra，華為更只支援P70。當然，理論上，若能設計到將兩至三部機器連線運作，這個缺點是可以有所改善的。