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2024年9月29日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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張宗永：減息後的黎明
【明報專訊】美國聯儲局9月18日（美東時間）宣布減息，結束了長達30個月的加息周期。這次減息半厘，因為符合預期，市場反應未算激烈，標普當日收市微跌。
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