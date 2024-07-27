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經濟
企業地球村

工黨政府擴福利公務員加薪 英國債逾60年再看齊GDP

【明報專訊】下月底英國財相李韻晴將公布其任內首份財政預算案，外界聚焦工黨政府有何良策挽救財政，惟當前英國赤字嚴重，單計4至8月赤字已逾600億英鎊，帶來約62億英鎊債務超支，令英國國債金額事隔逾60年，再次高得與GDP看齊，主要是福利及公務員加薪擴大公共開支所致。但有經濟師預料，近期經濟改善，下月預算案手頭或較半年前鬆動。

8月赤字137億英鎊 超預期

英國本財年首5個月（4月至8月）赤字達641億英鎊，較英國預算責任辦公室（OBR）3月估算高出62億英鎊，期內英國中央政府淨現金需求達981億英鎊，較OBR估計多出17.2億英鎊。單計8月英國赤字錄137億英鎊，較經濟師預期高出11億英鎊，亦是歷史上赤字第三高的8月份，令英國國債自1961年以來首次達GDP的100%（見圖）。

英國國家統計局首席經濟師Grant Fitzner認為，本財年首5個月的62億英鎊債務超支，主要來自福利開支擴大、公共部門加薪、公共服務成本上升等因素。

總體而言，本財年首5個月稅收比OBR預測高出38億英鎊，但支出比預期高出115億英鎊，而淨超額中有77億英鎊由地方政府財政抵消。

李韻晴上任不久，就聲言要為公共部門員工加薪，涉資約100億英鎊，又稱前朝政府有多達120億英鎊的開支承諾，故她暗示要加稅收、減福利，以挽救財政。工黨政府口吻已先影響市民信心，早前公布的9月份消費者信心指數，跌幅達兩年半以來最大。

分析：經濟改善 預算案或較鬆動

獨立經濟研究中心Capital Economics經濟師Alex Kerr認為，債務數字固然令人失望，但不至於財相所說般差。他指出，隨着經濟環境改善等因素，秋季預算案政府最多可能有220億英鎊可供使用，較春季預算案多130億英鎊。

[企業地球村]

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