英擬改百年稅務優惠 勢趕走富豪

明報記者 鄭智文

綜合報道：CNBC、《金融時報》、彭博、《衛報》

據英國目前制度，「非定居者」只須就他們在英國所賺的錢交稅，在海外賺的錢涉及的稅款毋須上繳予英國政府，除非將錢匯入英國銀行帳戶。以去年計，約有7.4萬人屬於此狀態，按年增加約1100人。

現任財相料帶來26億鎊收入

不過，上屆保守黨政府財相侯俊偉（Jeremy Hunt）於3月提出，將廢除「非定居者」稅務狀態。工黨政府上任後，決定沿襲上屆政府方向。現任財相李韻晴（Rachel Reeves）預料，廢除「非定居者」計劃，可為下屆議會帶來26億英鎊收入。

另外，根據新制，個人居住英國滿10年後，亦要繳納遺產稅；即使離開英國，10年內仍須繳納遺產稅，而且就算經信託託管資產，亦無法逃過遺產稅。

針對新稅制，牛津經濟研究院調查了72名非本地居民，以及代表952名非本地客戶的42名稅務顧問，其中該72名非本地居民平均每人向英國經濟投資了1.18億英鎊。

根據報告，多達98%受訪者表示，改革一旦實行，他們將較原先計劃更早移民離開英國。83%受訪者認為，對全球資產徵收遺產稅是他們離開的最大原因，有65%人提及所得稅和資本利得稅變動也是原因。此外，多達63%富裕投資者表示，若工黨繼續削減殖民時期起已有的稅務優惠，他們將計劃兩年內或「不久後」離開英國；另有67%表示當初就不應移民到英國。牛津經濟研究院估計，到2029/30財年新制會令納稅人損失10億英鎊。

投資移民顧問：今年離英百萬富翁增逾1倍

投資移民顧問Henley & Partners於6月發報告，預計今年會離開英國的百萬富翁人數會破紀錄，料今年有9500名高淨值人士離開英國，較去年4200名多逾一倍，其中今年7月大選及英國脫歐後種種亂象都是催化劑。

在侯俊偉提出廢除「非定居者」政策後兩個月，全球最大疫苗生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）行政總裁Adar Poonawalla接受《金融時報》訪問，表示廢除「非定居者」將令英國更難做生意，而政策應鼓勵大集團及個人來投資及居住英國，而不是趕走大家，「有些人會像我一樣願意付那筆帳，但大部分不願意……他們搬走很容易。」

Adar Poonawalla於英國投資逾2.5億英鎊，包括去年斥資1.3億英鎊買入倫敦最貴豪宅。他指出，吸引外來人口來英國，只會有利英國商業，最終幫助英國大眾有更多工作。

政府憂OBR預測稅收減 放風立場趨軟

日前被視為左傾的英國《衛報》向政策潑冷水，指英國預算責任辦公室（OBR）原先預計取消「非定居者」狀態後，一年可增加約32億英鎊收入，但最近OBR視之為「高度不穩定」，因富豪可以離開英國，或另闢蹊徑避稅。報道引述資深政府消息稱，政府憂慮OBR預測新猷會令稅收減多於加，主因是「非定居者」會減少留在英國的時間。

隨着眾多反對聲音浮現，上周政府消息人士亦向《金融時報》放風，立場趨軟，稱政府仍在研究計劃細節，強調考慮實效，不會理念行先。他補充，政府不會不顧一切推行政策，但亦不會徹底放棄。

瑞士等多地爭取富裕投資者

Foreign Investors for Britain行政總裁Leslie Macleod-Miller稱，若政府不從善如流，會令往後數代人的收入置於風險之中，又指其他國家察覺到有人恐懼，故積極宣傳他們的司法體制。CNBC綜合投資專家及顧問看法，指瑞士、摩納哥、意大利、希臘、馬耳他、迪拜、加勒比海的巴哈馬群島等地都向富裕投資者提供最誘人的環境。

Christie's International Real Estate常務董事Helena Moyas de Forton表示，富裕投資者現在有大量選項，亦有大量定居地正爭取他們過去。她補充，不清楚投資者是否真的離開，但肯定現在是在猶豫，靜觀其變。她又形容，近年連串政局發展已動搖英國作為避險港的聲譽，而工黨新猷只是其中一環。

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