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經濟

大眾汽車再降業績指引 全年營運利潤跌兩成

【明報專訊】德國大眾汽車（Volkswagen）面對勞工糾紛之際，在3個月內第二度下調今年業績指引，集團銷售總額由按年最多增5%，下調至約3200億歐元（約2.78萬億港元），即按年跌0.71%，營運利潤率由6.5%至7%，降至5.6%，全年營運利潤料為180億歐元，即按年跌兩成。大眾指下調是反映市場環境充滿挑戰，以及乘用車、商用車、技術業務部門等未能達到最初預期發展。

交付量由升最多3% 轉為跌2.6%

大眾為繼平治和寶馬後，第三家下調業績指引的德國汽車公司。公司也正與當地工會就薪資和就業保護問題展開談判，處理裁員和歷史上首次關閉德國工廠問題。德國汽車在中國內地銷售面對本地電動車挑戰，以及經濟環境導致消費增速放緩影響，同時中國電動車亦正在以低價進軍歐洲市場。

大眾亦將全年向客戶交付車輛數目由按年上升最多3%，下調至約900萬輛汽車，即按年下跌2.6%，預計汽車部門淨現金流，由25億至45億歐元下調至20億歐元，最多減少約56%，當中包括併購活動支出約35億歐元。公司將會在10月30日，公布截至9月底的財報。

另外，彭博引述消息人士稱，歐盟計劃於周五（10月4日）就是否向中國製造的電動車徵收高達45%的關稅進行投票。歐盟原定於上周三（25日）就有關事項投票，國家商務部長王文濤向歐洲多國游說及談判，最終歐盟投票議程被推遲。消息人士指出，成員國已收到法例草案。

相關字詞﹕電動車 大眾汽車 關稅 營業利潤率 業績指引

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