道指再創新高 美股三大指數連升3周

內地傳減用H20 Nvidia跌逾2%

彭博引述消息指出，中國內地監管機構近月加強要求企業使用華為等國內人工智能半導體產品，以「窗口指導」方式要求減少使用Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的H20晶片。消息拖累Nvidia上周五跌2.13%，收報121.4美元，費城半導體指數亦在周四急升後回吐1.76%。

上周內地公布一連串振興經濟措施，加上市場預期美國經濟可望軟着陸，上周標指原材料行業指數上升2.89%，減息預期亦帶動公用行業指數續升2.48%，相對科技行業指數升0.88%。Federated Hermes投資組合經理Damian McIntyre表示，投資者樂見強勁的經濟表現，通脹數據印證聯儲局對通脹正在下跌、消費強勁、就業市場有韌性的看法。

聖路易斯聯儲行長：應漸進減息

聖路易斯聯儲銀行行長Alberto Musalem表示，在9月降息半厘發出「強烈而明確的信息」後，聯儲局應「漸進地（gradually）」減息，不過若經濟和就業市場疲弱程度多於預期，加快減息步伐會是合適做法。

夜期收報20910點 高水278點

恒指上周五以創紀錄成交衝上20,632點後，夜期曾進一步升至21,067點，惟未能守穩兩萬一，收報20,910點，跌10點或0.05%，高水278點。ADR港股比例指數收報20,098點，升0.86%。中概股繼續做好，納斯達克金龍中國指數升4%，收報7236點創1年新高（見圖），阿里巴巴ADR（美：BABA）折合港元收報104.28元，較港股（9988）收市高1.73%。