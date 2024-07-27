減息後兩新盤報捷 短期擬加推 ONE JARDINE'S LOOKOUT首批售罄 YOHO Hub II沽113伙

明報記者 甘潔瑩

以首批價單折實均呎1.79萬元推出市場的跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日正式推售，屬港銀減息後首個開售的全新盤，昨以價單形式推售85伙，項目開售前收到約2000票，超額認購約23倍。買家在昨日早上9時15分起，陸續到達灣仔英皇集團中心售樓處報到，高峰時，買家連代理有逾千人排隊等候，擠滿茂蘿街，人龍更排至英皇集團中心停車場，現場人頭湧湧，場面熱鬧。

英皇楊政龍：開售4小時內沽清

英皇國際副主席楊政龍表示，項目開售4小時內全數迅即沽清，85伙套現逾6.8億元，若連同上周五透過招標售出10伙特色戶，套現逾1.1億元，即項目累售95伙，佔全盤123伙的77%，共套現逾7.9億元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有兩組大手成交，分別購入12間及7間，其中最大手買家購入12間，包括6間三房，2間兩房及4間一房，以即供價計，涉資逾8900萬元。

YOHO Hub II擬短期次輪銷售

同於昨日開展新一輪銷售的新地元朗The YOHO Hub II全新第6座，首推120伙，市場消息指項目售出113伙或94%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有大手客斥資約1864.9萬元購入1伙3房及1伙兩房作自住。

發展商將於今日公布項目的最新銷售部署，據悉將加推應市，並計劃於短期內進行次輪銷售。

1組買家購高臨4伙 涉資8800萬

另資本策略（0497）旗下佐敦高臨，昨日亦有新一輪銷售，以先到先得形式推售26伙，其中一組買家購入4伙，涉資8800萬元。發展商指該組「一客四食」的買家，購入第A1座頂層31樓A室，實用1589方呎，屬4房雙套間隔，連606方呎平台，成交價6476.8萬元，實呎40,760元，創項目成交價及呎價新高。另該買同時斥資2323萬元購入2個2房單位及1個1房單位作長線投資，實用272至385方呎，成交價介乎609.7萬至886.1萬元，實呎22,123元至23,016元。

[香港地產]