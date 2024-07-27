新交所IPO吹淡風 員工對振股市悲觀

失東南亞最大股市地位

新加坡政府8月宣布成立工作組，振興當地市值約8110億坡元（約6320億美元）的股票市場。新交所近年由於退市公司數量遠多於新上市公司，已失去了東南亞最大股市的地位。

不過，彭博社引述消息報道，新交所內部中人對提振股市措施不感樂觀。新交所負責引入首次公開招股（IPO）部門，員工們有一種失敗主義的情緒，認為工作組將新上市數量從上一個財政年度只有7家，增加到超過一倍，以及防止更多公司退市的目標不切實際，難以實現。上月新交所資本市場聯席主管Matthew Song上任僅一年便請辭，現時集團內部士氣低迷，更多員工考慮辭職。

知情人士續稱，新交所高層並考慮不再專注於現金股票業務，轉型至亞洲版「芝加哥商品交易所」（CME），集中衍生工具、期貨及期權等。另一個考慮選項更是將新交所私有化，減少公眾監督。

報道指出，今年新交所只有一家癌症治療公司新上市，集資2620萬坡元。很多希望上市的新加坡公司，由於新交所的交易流動性差和估值低，都寧願選擇在美國、香港，甚至鄰國馬來西亞的交易所上市。目前，印尼已成為東南亞最大的股市，而馬來西亞的新上市公司數量也在上升。

雖然新加坡海峽指數（STI）近期升至2007年以來近17年高，但過去10年，其回報僅為標普500指數同期的四分之一。新交所大約85%的成交，只集中在STI前30大成分股。投資者興趣減弱並導致一些資產管理公司結束新加坡股票基金，或將其與其他區域基金合併。很多對沖基金和市場莊家亦已退出，導致缺乏有效的價格發現。

有「新興市場之父」稱號Mobius Capital聯合創辦人麥樸思表示，公司並沒有投資新加坡股票，又指新加坡雖是一個重要的金融中心，但股市由銀行、房地產投資信托基金（REITs）和電訊公司主導，這些行業對他並不吸引。

（綜合報道）

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