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經濟

港股成交4457億新高 恒指返2萬 寬鬆政策超預期 外資預告增持中國股票

【明報專訊】內地刺激經濟及促進樓市止跌回穩措施雷厲風行，中國人民銀行周二預告減息降準，事隔3日隨即兌現，下調存款準備金率0.5個百分點，以及把7天期逆回購操作利率下調0.2厘，引爆中港股市期指結算日再大升。港股成交額高達4457億元，打破2021年7月27日的3606億元紀錄，創歷史新高，帶動恒指升707點或3.55%，至20,632點收市。當中內房及物管股繼續報復式上升，外資大戶更預告增持中國相關股票。

恒指全周升13%26年高 夜期見2.1萬

相對2021年港股成交創新高時恒指約處25,086點，昨天收報20,632點，意味昨天大市交投遠較當時活躍。港股收市後，期指夜市交易續向好，10月期指早段突破21,000關，高見21,045，較恒指高水近400點。

全周計，恒指累升2373點，升幅13%，是1998年10月16日以來最大一周升幅，國指累升14.39%，科指更累升20.23%，創紀錄最大升幅。

大市成交破紀錄，更有5隻股份成交破200億元，共1170.41億元，佔總成交26%。其中恒生中國企業ETF（2828）達270億元最多，騰訊（0700）收市升1.8%、成交250億元，美團（3690）及阿里巴巴（9988）成交額分別208億及203億元，兩股收市分別升8.1%和4.86%，3隻重磅科技股成升市火車頭。

ATM大交投領漲 內房續升

內房股續炒高，佳兆業（1638）單日升76.9%，成港股第二大升幅股份，另有多隻內房升幅逾兩成。匯豐發表報告稱，近期內地政策刺激速度和力度令人鼓舞，恰逢提振將到來的十一黃金周的房地產銷售，項目處一線城市的內房股料受惠，看好綠城中國（3900）、越秀地產（0123）、華潤置地（1109）及中國海外（0688）。富瑞發表報告，受惠內地消費氣氛改善及美國利息下調，將恒隆地產（0101）評級上調至「買進」，目標價升至8元；並把太古地產（1972）評級上調至「買進」，目標價升至18元。

外資大戶亦看好中港股市後市，美國對冲基金經理David Tepper表示，中國的寬鬆政策力度超出預期，開始買更多與內地相關的股票，認為中國股票比美股便宜太多，中國大盤股的市盈率是單位數，增長率卻是雙位數，反觀標指市盈率超過20倍，故可能加倍投資中國股票，資料顯示，中國股票和交易所買賣基金已佔他的基金股票投資組合26%。Tepper稱，在聯儲局月初減息後買入更多中國大型科技股，例如阿里巴巴和百度（9888）。

高盛全球市場部董事總經理Scott Rubner亦稱，反映美國上市中概股表現的金龍指數過去4天升19%，市場共識開始轉變，中國股市復蘇可能到來，而美國大選結束後，預期中國股市在11和12月成為投資者的熱門交易對象。第一上海首席策略師葉尚志認為，隨着內地推新一輪提振經濟措拖，淡倉大規模回補相信是推升港股主要動力之一，昨天由19,954點升至20,268點的跳升缺口可視作恒指初部支持區。

相關字詞﹕成交額 恒指 阿里巴巴 佳兆業 港股

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