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經濟

證監為LET凱升小股東尋求股份回購令

【明報專訊】證監會宣布，根據《證券及期貨條例》於原訟法庭展開法律程序，就LET Group Holdings Limited（LET）（原名：太陽城集團控股）及凱升控股（1102）主席、執行董事兼控股股東盧衍溢的涉嫌失當行為，導致有關股份不確定會否及何時能夠恢復買賣，因此尋求法庭頒布股份回購令，以按法庭決定的價格及方式，要求盧向兩家公司獨立於盧的少數股東購買股份，以務求為獨立少數股東提供離場機會，保障兩家公司獨立少數股東的權益。

尋求向盧衍溢頒撤資格令

證監會續指出，展開的法律程序亦包括尋求法庭對盧作出取消資格令。證監會調查後發現盧，蓄意漠視適用的《上市規則》及《公司收購及合併守則》，致使LET及凱升在今年初訂立協議，以處置它們於俄羅斯的資產，當中盧衍溢漠視指出該計劃不符合《上市規則》的法律意見，以及LET和凱升的其他董事不贊同的立場；盧亦致使LET及凱升公布處置資產的計劃會繼續進行，但沒有向兩家公司的股東披露不合規事宜。

證監會指出，盧同時亦漠視證監會及聯交所，就不合規事宜提出的監管關注事項，以及繼續推進兩家公司着手進行處置資產的計劃，導致兩家公司的股份被停牌。

證監會續指出，雖然處置資產的計劃已經終止，但盧沒有於除其他事項外，向LET及凱升以及兩公司的股東披露所有相關的重要資料。另外，盧亦沒有以合理的技巧、小心謹慎和勤勉盡責的態度履行他作為兩家公司董事的職責，同時亦沒確保兩家公司全面遵從《上市規則》及《收購守則》。

相關字詞﹕停牌 股東 收購合併 上市規則 回購 法律程序 盧衍溢 凱升控股 LET Group 證監會

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