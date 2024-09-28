太美醫療榮利營造同日招股

太美醫療股東包括騰訊

內地生命科學研發和營銷領域的數字化解決方案供應商太美醫療科技（2576），昨日（27日）起招股（見表），騰訊（0700）是股東之一。招股書顯示，太美自2021年開始持續虧損，今年首3個月公司擁有人應佔虧損為1.16億元人民幣，按年擴大11.8%。

太美董事長、執行董事兼總經理趙璐在記者會上表示，公司正逐漸靠近盈利目標，雖然公司持續虧損，但公司逐漸規模化及穩定下來，虧損會逐步收窄，不過未有扭虧時間表。

太美曾於2021年底申請在上交所科創板上市被拒，趙璐稱是一種激勵，且在香港上市更符合公司國際化戰略，有助公司品牌形象，未來或考慮在港設立業務發展基地。

從事土木及電纜工程及太陽能光伏系統工程的香港承建商榮利營造，亦同日招股。

招股書顯示，中電（0002）是其主要客戶之一，並且公司引入三一國際（0631）控股公司三一香港、高陞集團 （01283） ，以及福耀玻璃（3606）執行董事兼董事會副主席曹暉為基石投資者，投資金額共3500萬元。若以招股價範圍的中位數0.65元定價，認購股數佔發售股份的21.5%，禁售期為9至12個月不等。

明報記者 田越