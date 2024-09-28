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經濟

賠償被騙客戶指引 阮國恒：將諮詢銀行

【明報專訊】金管局副總裁阮國恒表示，當局快將就銀行處理客戶被詐騙（scam）時作出賠償的指引，向銀行諮詢。他指詐騙屬受害者已授權，惟因受騙才進行的交易，與騙案（fraud）是未被授權交易是不同的概念，當局已有處理騙案發生向客戶賠償的明確指引，但詐騙涉及的情况可能非常複雜，因此當局希望建立處理框架，讓各間銀行可遵從相同原則。

阮國恒表示，當局明白有不同詐騙案例，因此合理地處理不同個案的投訴相當重要。他舉出兩個極端例子，若然銀行多次未能檢測高風險資金轉帳，導致客戶多次進行有問題資金轉出，銀行在事後才獲知，當局會預期銀行承擔部分客戶所遭受的損失。但另一個極端，若客戶不顧銀行一再警告，繼續進行有問題的資金轉出，銀行是否需絕對明確地表明客戶不應該進行上述交易，或者是否需要向客戶賠償一切損失。

詐騙投訴4年升10倍

阮國恒認為，銀行界可以訂立一些一般性指導原則，在考慮是否應該向客戶賠償時，需要考慮哪些因素，包括銀行是否建立了有效的監控機制，並在個別案例下能否按設計運作，以及客戶是否有保護自己敏感個人資料和資金以免遭詐騙，也會考慮客戶個別特殊情况，例如是否屬於弱勢客群等。當局嘗試將上述考慮因素納入框架，與公眾和銀行清晰的溝通。

金管局近年積極打擊詐騙活動，阮國恒表示，金管局收到350宗詐騙及騙案投訴，過去4年上升10倍，在銀行業界合作打擊數碼騙案下，數字較去年同期下降45%，但他強調個案「一宗都嫌多」。他指上半年涉及騙案的投訴按年下降65%，但涉及詐騙的投訴升16%，認為詐騙是業界更需要解決的問題。

相關字詞﹕阮國恒 詐騙 金管局

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