市場憂內銀盈利受壓 股價逆市捱沽 農行跌6%

人行於本周二下調政策利率7天期逆回購利率，以及現有按揭利率，同時帶動中期借貸便利（MLF ）利率下調。評級機構惠譽發報告指出，內地當局本周公布的一系列支持經濟的措施，或令內銀盈利受壓，同時亦不確定政策措施是否足以解決信貸需求疲弱。

惠譽：存量按息或降0.5厘 損淨息差

惠譽表示，受影響的內地抵押貸款範圍尚未清楚，據惠譽估計於2018至2022年開始、目前未償還按揭貸款利率為4厘，即內銀現有按揭利率或可下調0.5厘，與今年6月的加權平均新按揭貸款利率約3.45厘看齊，新支持經濟措施將加大銀行淨息差及盈利壓力。惠譽續指出，假設有三成、五成或七成的現有按揭貸款下調0.5厘，且沒有作相應的存款利率下調，料明年內銀的淨息差會分別下調2、3及4點子（1厘等如100點子），對應的純利亦會下調2%、3%及4%，並預料措施對按揭貸款敞口較大的國企銀行，相對於中小型內銀的影響較大。中金發報告指出，政治局會議於支持實體經濟和資本市場的同時，亦充分考慮對銀行息差和資產質量的影響，對大型銀行的注資有助於保持信貸的穩定增長，以及提高對於風險的抵禦能力。