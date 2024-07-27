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經濟

內地減息降準生效 瑞銀料續鬆幣策 彭博研究：明年GDP增速可提高至少1個百分點

【明報專訊】人民銀行昨日落實周二公布的減息降準措施，為加大貨幣政策逆周期調節力度，支持經濟穩定增長，政策利率7天期逆回購利率昨日起下調0.2厘至1.5厘，同日進行的14天期逆回購利率以相同幅度下調至1.65厘。另外，金融機構存款準備金率（RRR）下調0.5個百分點，向金融市場提供約1萬億元（人民幣，下同）長期流動性。人行在周四政治局會議後即落實政策，市場人士指出，會議用語顯示當局明白需要採取有效的刺激政策，預期更多財政和貨幣寬鬆將陸續推出。

明報記者 歐陽偉昉

是次降準不包括已執行5%存準率的農村金融機構，銀行業平均RRR現降至6.6%（見圖），大型銀行則降至9.5%，為2007年以來最低。人行表示，當局堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為內地經濟穩定增長和高質量發展，創造良好貨幣金融環境。行長潘功勝在周二提及，下調後的存準水平與國際主要央行相比，仍有一定空間，至年底前3個月會根據情况，或進一步再下調0.25至0.5個百分點。

瑞銀：不確定推大規模去庫存否

彭博經濟研究預計，昨日減息降準措施可將今年的經濟增長率提高0.2個百分點，料今年增速可高於早前4.7%的預期。政策效果會在明年完全顯現，可提高明年增速1個至1.1個百分點。該行預期貨幣政策寬鬆尚未完結，7天期逆回購利率今年或會再下調0.1厘。

周四政治局會議指出經濟運行出現新問題，要求努力完成全年經濟社會目標，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，用語顯示當局明白需要採取更協調、果斷、有效的寬鬆政策。隨着美國開始減息、美元走弱，內地或將進一步放鬆貨幣政策。房地產方面，政治局會議首次要求樓市止跌回穩，並提出控制新增房屋供應，瑞銀認為關鍵是具體的執行細節，現時尚不確定是否立即會推出大規模去庫存或房企融資支持措施。

景順料財政刺激政策顯著增

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭則指出，人行宣布貨幣刺激政策後，內地接連公布多項支持經濟措施，包括為困難群眾發放一次性生活補助、上海派發5億元人民幣消費券等，措施針對性有所加強，主要針對消費者、樓市及銀行體系，會對整體經濟產生溢出效應。他預期未來數月財政刺激政策將顯著增加，提振家庭情緒，為樓市提供支撐，當局或會更着力提振消費及保持投資者信心，全方位支持經濟增長。

相關字詞﹕降準 減息 7天期逆回購 人民銀行 中國經濟

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