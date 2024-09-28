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經濟
香港地產

京東18億購沙田利豐中心全幢

【明報專訊】工廈物業做價回落，有用家趁勢購入物業自用。電子商務公司京東集團（9618）旗下京東產發最新以18億元，購入沙田石門利豐中心全幢，呎價約3694元，屬市場罕有錄全幢工廈成交，料為今年最大宗的工廈成交。

京東集團在其網頁公布，剛完成沙田石門安平街2號利豐中心全幢的收購，未有透露涉資金額。該集團表示，很高興在港添置物流設施，此舉將有利拓展集團業務，並指購入物業後將提供高效、可靠的物流服務，同時亦繼續探索亞太地區市場的發展機會。市場消息指，京東產發以約18億元購入上述工廈，以全幢面積48.73萬方呎計，呎價約3694元，賣方為M&G英卓房地產投資。

今年市場最大宗工廈成交

翻查資料，今年本港亦曾錄大額工廈成交，曾由內房佳源（2768）持有的屯門一籃子活化工廈項目，當中包括新合里1號全幢及3號滙賢一號，今年中淪為銀主盤，並由接管人招標出售。據悉，最終獲新加坡財團以約14億元承接，以總樓面約24.22萬方呎計，呎價約5778元。

力寶中心呎價1.3萬沽 12年蝕近三成

此外，工商舖物業再錄蝕讓成交，市場消息指出，金鐘力寶中心2座中層05室，面積1505方呎，最新以1956.5萬元易手，呎價約1.3萬元。資料顯示，原業主2012年11月2739.1萬元購入，持貨快將12年，帳面蝕讓782.6萬元或29%。

地皇廣場劏舖28.5萬沽

11年貶值92%

另荃灣大河道10號地皇廣場再錄劏舖大幅蝕讓個案，資料顯示，地皇廣場3樓雙號商舖，面積80方呎，本月中以28.5萬元易手，呎價3563元。原業主2012年12月377.7萬元購入，持貨逾11年，帳面蝕約349.2萬元，期內貶值約92%。翻查資料，對上一宗蝕幅較大個案，要追溯至2017年，2樓一個面積約84方呎商舖，原業主2012年底400.4萬元購入，並在2017年7月以30萬元易手，呎價3571元，物業5年貶值約92.5%，而上述最新成交，料為自2017年後最大宗蝕讓個案。

[香港地產]

相關字詞﹕地皇廣場 力寶中心 京東集團 利豐中心

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