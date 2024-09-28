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經濟
香港地產

天璽4房1.37億沽 實呎8萬今年九龍分層新高

【明報專訊】當新地（0016）天璽‧天昨日正式開始收票之際，同系入伙多年的九龍站豪宅天璽突錄得大額一手成交，實呎高見8萬元。天璽昨日以招標形式售出日鑽璽89樓A室，為今年該屋苑第三宗一手成交，單位實用面積1717方呎，4房雙套間隔，成交金額1.3736億元，實呎高見8萬元，創今年九龍分層單位成交呎價新高。

海璇再沽兩伙 實呎高見3.67萬

至於同系已屆現樓的北角海璇2B-3期，亦首錄兩宗成交，單位為第2座11樓B室、同座15樓A室，分別屬實用面積1153方呎3房戶及1492方呎4房戶，連車位成交價則為4118.8萬元及5450.025萬元，實呎3.57萬及3.67萬元，吸金約9569萬元。據成交紀錄冊顯示，買家成交期皆為180日，其他優惠包括新地會成員1萬元回贈、家庭置業1.25%回贈等。

皓日15伙更新價單

個別變相減價最多28%

另外，市場再有發展商將新盤餘貨大增折扣優惠，變相劈價促銷，其中恒隆地產（0101）旗下已屆現樓的九龍灣皓日，發展商上載修訂價單，其中15個定價調低0.32%至12.55%，連同新增優惠，部分單位變相減價最多近三成，而當中兩個單位為早前的撻訂戶。其中變相減價最多之單位，位於5樓K室，兩房間隔，實用面積441方呎，2021年、當時以樓花形式發售時定價為960.8萬元，扣除最高4%、120天付款優惠後，折實價約922萬元，單位最新定價下調約12.5%至840.2萬元；而發展商提供折扣，最高增至13.5%，折實即約726.8萬元，實呎16,481元。

另外，發展商增設現金回贈，若買家提前於108天內成交，可獲樓價6%現金回贈，連同新增的印花稅回贈，實際樓價僅約661.3萬元，實呎14,997元，較原先折實價變相減價約28%。皓日提供294伙，由2021年12月開售至今，售出約123伙，佔整體單位逾41%。

[香港地產]

相關字詞﹕皓日 恒隆 海璇 天璽 新地

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