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經濟
香港地產

天璽·天首日收2500票 兩年最佳 ONE JARDINE'S LOOKOUT沽10伙特色戶 呎價高見3.5萬

【明報專訊】美國減息半厘、加上中央出招救市，港股走勢近日轉強之際，奉行「月月有樓賣」策略的新地（0016），旗下樓花期不足1年的啟德焦點新盤天璽‧天，日前公布以折實均呎近1.97萬元首推182伙後，昨天起接受認購，市場估計收逾2500票，超額約13倍，是次為新地同系屯門兆康NOVO LAND第1A期於2022年7月首輪開售前、首日收逾3000票後，逾兩年來首日收票最多新盤（見表）。此外，今日首輪開售85伙的英皇（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日先以招標形式售出10伙特色戶，最高實呎逾3.5萬元。

明報記者 林可為

事實上，天璽‧天設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，昨日吸引大批準買家到場參觀，是近月新盤市場久違的熱鬧場面。至於天璽‧天首推182伙，整批折實均呎19,668元，涵蓋開放式至4房戶，實用面積240至887方呎，當中開放式戶折實價476.51萬元起。市場人士認為，由於天璽‧天首推呎價水平，較3年前新地同系元朗THE YOHO Hub，首推折實均呎19,899元還要低，加上近日股市轉強，相信是入票反應理想的主因，估計天璽‧天日內將加推單位應市，料下周初上載銷售安排。

ONE JARDINE'S LOOKOUT

收近2000票

至於樓花期僅約3個月的英皇跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日截止認購，代理消息表示，項目過去9日累收近2000票，相對今日首輪開售85伙（整體折實均呎18,229元），超額近23倍。

該盤昨日透過招標，售出10伙實用147到1211方呎連平台或天台特色戶，成交價345.45萬至4275.95萬元、實呎2.2萬至3.53萬元，買家成交期110日至180日，吸金逾1.14億元。英皇國際副主席楊政龍表示，是次成交價、呎價最高單位，為28樓B室頂層連天台3房特色戶，實用1211方呎，成交價4275.95萬元、實呎35,309元。

美聯布少明籲住宅納投資移民計劃

對於樓市氣氛好轉，美聯住宅部行政總裁布少明認為，中央推出「組合拳」提振樓、股市場，配合減息效應，預期10月整體一手交投有機會回升至逾2000宗。他並建議，港府應放寬投資移民的資產涵蓋類別，重新將住宅物業納入投資移民的範圍，以吸引更多來自內地和海外資金到港。

長沙灣恒珀首錄兩宗撻訂

另外，綜合市場資訊，9月至今主要新盤共錄約27宗撻訂，當中恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產發展的長沙灣恒珀，首錄兩宗撻訂，屬兩房及1房單位，原於本月中分別以762.4萬元、520.2萬元售出，買家最終撻訂，預料各遭沒收5%訂金涉逾38萬元及26萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕恒珀 英皇國際 ONE JARDINE'S LOOKOUT 天璽‧天 新地 月月有樓賣

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