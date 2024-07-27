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經濟

香港地產

海德園兩期共850伙 1房約400呎起

【明報專訊】港島區近期全新盤以伙數較少的單幢盤為主，不過即將有大型新盤登場，太古地產（1972）與中華汽車（0026）合作的柴灣常安街99號項目，正式命名海德園（The Headland Residences），涉850個單位，分兩期發展，亦是柴灣多年來再有全新住宅項目。

最大特色戶達2900呎

項目地皮前身為中巴車廠，2021年以逾45億元完成補地價，每方呎補地價約6539元。太古地產董事（住宅業務）杜偉業表示，項目現正進行上蓋工程，正待批預售樓花同意書，獲批後即部署銷售，預計明年可獲首期入伙紙。發展商去年12月為項目第1期申請預售，涉592伙；而第2期涉258伙，今年5月申請預售，樓花期分別長約23個月及約29個月。發展商其後補充，項目第1期預計關鍵日期為2026年8月，料屆時項目已經入伙。海德園由3座大廈組成，標準1房至4房戶的單位實用面積介乎約400至1400方呎，而特色單位實用面積約1700至2900方呎。

Blue Coast II十一黃金周深穗路演

至於新地（0016）啟德新盤天璽．天，今日起收票，發展商擬在首輪銷售安排中，以招標形式推出位於32至50樓的Peak Tower、實用面積約1200至2000方呎4房大戶。新地代理總經理胡致遠表示，項目最快下周推售，視乎收票情况，再決定首輪銷售安排。

另長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II亦加入新一輪新盤戰，項目自上周宣布即將推出後，已錄約3000個查詢，其中本地買家佔約六成，內地背景買家則佔約三成，發展商將於下周上載樓書，並於內地進行路演吸客。為配合Blue Coast II的銷售推廣，Blue Coast（即項目第1期）於過去周一已經封盤， 長實營業部首席經理郭子威透露，Blue Coast佔約40%為內地買家，期望Blue Coast II的內地客入市金額佔比可增至50%，而十一黃金周在深圳及廣州進行10場推介會，共3000個名額已滿。

相關字詞﹕Blue Coast II 天璽．天 太古地產 海德園 新盤

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