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經濟
2024年9月27日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
鄭志剛辭新世界CEO 集中公共服務 稱數周前請辭 今後為K11策略出力
鄭志剛私人公司 2億購回K11管理公司
新世界核心少賺18% 上市來首不派末期息
醉心藝術發展 結合商業概念創K11
啟德體育園75%股權 擬售周大福企業
彭博：中央擬向六大行注資萬億 金融海嘯以來首見 資金主要來自特別國債
港8月出口貨值升6.4% 遜預期
新航：料年底前客運量全面復常 提升優選經濟艙服務
華潤飲料榮利營造 通過上市聆訊
淘寶香港投入10億人幣 下月起推「滿99元包郵」
匯豐推退休多元資產基金 每月固定派付
港場外衍生工具匯報改革 明年9月底起實施
FT：沙特擬撤油價100美元目標 冀奪回市佔率 布蘭特期油跌2.7%
OpenAI擬轉牟利公司 首向Sam Altman授股
美光預告季度盈利遠勝預期 股價曾飈兩成
中央穩樓市 龍湖追落後可吼
匯豐卓越理財客戶1周港元定存年息最高9厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：A股氣氛轉佳 港股「有運行」
方保僑：改進機器學習模型 杜絕網絡惡作劇
技術取勝：中電信4.1元不宜失
盧駿匡：港股升勢全面 量度目標20193點
劉思明：港股格局更勝2015年 升市派對未完
周顯：公共機構高管收入高
譚新強：中美競賽 可長達過百年
湯文亮：不會叫政府停徵印花稅
外資續流入越南 河內樓價領漲
尚柏折實均呎9278元 元朗11年新低 1房243萬入場 首批八成折實不足300萬
話你知：麗展5年前呎價近5000元中標
海德園兩期共850伙 1房約400呎起
官方樓指按月再跌1.7% 連跌4月累跌5.7%
RICHMOND 219呎418萬沽 4年實蝕45%
宏基放售觀塘商廈總部 意向價1.8億
技術取勝：中電信4.1元不宜失
【明報專訊】中民航信或上試11元（圖）
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