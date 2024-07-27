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經濟
國際金融

FT：沙特擬撤油價100美元目標 冀奪回市佔率 布蘭特期油跌2.7%

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息報道，全球最大石油輸出國沙特阿拉伯，計劃放棄原油價格每桶100美元的非官方目標，並準備增產，以奪回市場佔有率，意味沙特已接受目前油價較低的時期。沙特阿拉伯能源部對報導不作評論。受消息影響，國際油價昨天下滑，至晚上10時，紐約原油期貨每桶跌3%，報67.63美元；倫敦布蘭特期油跌2.7%，報71.43美元。

報道指根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，沙特阿拉伯需要接近每桶100美元的油價，以達致財政上收支平衡及資助國內一系列大型項目。不過，知情人士稱，沙持已決定不再願意將市場份額讓給其他生產國，並相信其有足夠的替代融資選項來渡過油價低價期，如動用外匯儲備或發行主權債等。

官員承諾按計劃12月1日復產

報道稱，沙特官員已承諾將按計劃在12月1日恢復生產，即使這將導致油價長期走低。根據減產解除計劃，沙特從12月起每月額外增加每日8.3萬桶的產量，預計到2025年12月，總產量將增加每日100萬桶。報道認為，這種思維轉變標誌着沙特的重大政策轉變，自2022年11月以來，沙特一直領導其他石油及輪出國組織（OPEC+）成員國多次減產，試圖維持高油價。

2022年，布蘭特期油的平均價格為每桶99美元，為8年來的最高水平。因俄烏衝突導致市場動盪，此後油價回落（見圖）；加上來自非OPEC+生產國，尤其是美國的供應增加，以及中國需求增長放緩，亦逐步削弱了油組減產的影響。本月布油價格一度跌破70美元，為自2021年12月以來最低。

沙特阿拉伯過去承擔了OPEC減產的大部分，過去兩年內將產量減少了每日200萬桶，約佔成員國減產總量的三分之一。目前，沙持的產量為每日890萬桶，為2011年以來最低。

另外，美國勞工部公布，美國上周首領失業救濟回落至21.8萬人，按周減少4000人，低於市場預期22.3萬；前值修訂為22.2萬人。對上一周連續申領失業救濟人回升至183.4萬人，高於預期的182.8萬人，前值下修至182.1萬人。

美次季GDP按季升3% 略超市場預期

美國第二季GDP終值維持按季升3%，略高於市場預期升2.9%。美國8月耐用品訂單按月持平，市場原預期跌2.8%，前值上修至升9.9%。

分析指出，一系列經濟數據支持穩健的經濟，緩解外間對美聯儲局可能因經濟放緩而大幅降息的擔憂。美國多項經濟數據公布後，美股三大指數開市做好，納指盤初升逾1%，道指早段升逾200點。中概股續升，納斯達克中國金龍指數曾升逾一成，小鵬汽車（美：XPEV）曾升逾9%，阿里巴巴（美：BABA）升逾8%，京東（美：JD）升近14%。

（綜合報道）

[國際金融]

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