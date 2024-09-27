匯豐推退休多元資產基金 每月固定派付

該公司亞太區行政總裁何慧芬表示，由於該基金不設鎖定期，若果投資者有突如其來的需要，可靈活地隨時贖回投資，毋須支付任何贖回費用。

年化派付率6% 或從資本中撥付

該基金目標是透過多元化投資組合進行主動型資產配置。至於基金認購費為認購總額的3%，管理費為每年0.8%。基本貨幣為美元，同時也提供港元類別。該基金於7月成立，截至8月底，基金組合配置26%於股票，57%配置在較低風險債券，而6%配置在較高收益的債券，其餘12%配置於現金及另類資產包括商品。

認購費為認購總額3%

何慧芬表示，在經濟周期的波動中，投資者不僅要專注於在工作階段累積資產，還要優先考慮在退休後如何維持自己的財富，並製造每月入息，以應付退休後的開支，故此提供這種針對退休後的投資策略。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如表示，該行發布的《匯豐卓越理財2024年新中產報告》訪問香港逾1000名新中產人士，結果顯示20%中產父母平均在64歲仍支援子女財政，反映積極主動的財務規劃的重要。