華潤飲料榮利營造 通過上市聆訊

華潤旗下飲料公司華潤飲料上載通過上市聆訊初步招股文件，早前市傳持有「怡寶」等包裝水品牌的華潤飲料最快周四（26日）開始IPO預路演，擬集資5億至10億美元（39億至78億港元），並計劃10月掛牌。

榮利營造同日通過上市聆訊，同人融資為其獨家保薦人，是從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的香港承建商。招股文件顯示，根據行業報告，集團是去年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商。在電纜工程上，中電（0002）是其主要客戶之一。

卡羅特孖展超購逾千倍

另外，昨日遞表的特斯聯智慧科技被視為中國公域AIoT（AI和物聯網的融合）的獨角獸，中信証券、海通國際擔任其聯席保薦人。早前有報道指出，特斯聯單在今年4月及8月的兩輪融資已合共獲取40億元人民幣，公司8月底最新一輪融倶按逾200億元人民幣估值，獲得1.3億元人民幣融資。而同日遞表的東南亞氧化鋁製造商南山鋁業國際是南山鋁業（滬：600219）分拆子公司，為另一家A+H新股。

此外，內地廚具品牌卡羅特昨午（26日）截飛，據最新市場數據，卡羅特孖展超額認購1063.36倍，涉資798.91億元，成為今年主板新股公開發售部分超額最高倍數新股。若計及GEM板，則為今年7月元續科技（8637）錄得2479.6倍超購之後的最高倍數超購新股。

明報記者