新航：料年底前客運量全面復常 提升優選經濟艙服務

稱三跑基建設施成熟 可保證需求

對於香港國際機場將在今年底前投入全面運作的三跑道系統，楊志耀表示，三跑道作為成熟的基建設施，可保證當需求提高、需要更多航班提供運力時不會面臨跑道限制，因此「對所有航空公司都有好處」。新航會綜合評估未來需求等因素，決定是否會增加服務量。楊續稱，香港同新加坡機場由於定位不同而無法直接比較優劣，但香港機場是連接全球的紐帶及重要樞紐，可同時服務香港及大灣區居民前往世界各地，希望兩地機場提高營運能力，降低營運成本，使旅客從中受惠。

新加坡航空又於昨日（26日）公布將提升優選經濟艙的旅客體驗，增設8款供旅客在起飛前預定的餐食，以及推出新款旅行護理套裝。楊志耀表示，公司重視旅客反饋，會進行市場調查以了解旅客不斷變化的需求，並積極創新。楊表示，升級優選經濟艙服務會增加運營成本，但不會因此提高票價。此外，現時所有艙等乘客均可使用免費無限機上Wi-Fi。

1500元起連稅機票 飛吉隆坡峇里島等

新加坡航空自25日起至29日（周日）推機票優惠，訂購由明年1月8日至6月30日自香港出發前往新加坡、吉隆坡、檳城及峇里島等地的經濟艙來回機票價格，連稅低至1500元起，折扣約為正價票價60%，具體折扣因目的地而異。