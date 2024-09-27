港8月出口貨值升6.4% 遜預期

政府發言人表示，8月商品出口貨值按年穩健增長，儘管地緣政治緊張局勢和貿易摩擦將會帶來風險，倘若外部需求繼續維持穩定，香港的出口表現應該可以維持正面。

大新：出口商過去數月趕歐美加關稅前出貨

今年首8個月本港整體出口貨值約2.95萬億元，按年升11.5%，整體進口貨值約3.17萬億元，按年升8%，有形貿易逆差2160億元，相等於商品進口貨值的6.8%。經季節調整數字顯示，截至8月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值升0.3%，商品進口貨值升3.8%。

按年比較，8月本港輸往亞洲整體出口貨值升9.9%，其中越南升27%及馬來西亞升23.7%較顯著，中國內地則升12.9%。但輸往部分主要地出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士跌62%和英國跌46.2%。

按主要貨品類別，8月以「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口升43.5%，至476.25億元，為最大升幅類別，「電動機械、儀器和用具及零件」出口1874.68億元，按金額為出口最大類別，按年升7.5%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，本港8月進出口增長均放緩，或受到出口佔比較大的中國內地及美國顯著放緩所致，部分原因或由於出口商在過去數月因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨。