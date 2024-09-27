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經濟

彭博：中央擬向六大行注資萬億 金融海嘯以來首見 資金主要來自特別國債

【明報專訊】內銀承擔增長信貸以支持經濟的政策責任，但盈利增長放緩減慢內生資本能力，金監總局局長李雲澤周二公布，國家計劃會為6家大型商業銀行增加核心一級資本，但未有提及具體金額和內容。彭博社引述消息稱，內地計劃向大行注資達1萬億元（人民幣，下同），資金主要來自特別國債發行。若然成事將為2008年金融海嘯以來，中國政府首次向大型內銀注資。

明報記者 歐陽偉昉

大型內銀股價連日上升後，在昨日早段出現回調，不過注資1萬億元消息傳出推動股價轉跌為升，郵儲銀行（1658）升4.87%，交通銀行（3328）升3.37%，建設銀行（0939）和農業銀行（1288）則升逾2%。消息人士指方案細節尚未最終確定，可能會有變化，金監總局未回應彭博社置評請求。

近年內銀承受多方資本壓力，政府為支持經濟要求銀行加強向房地產、中小企、製造業等融資，銀行亦要加強核銷不良貸款以維持信貸質素，增加銀行資本耗用。另一方面，貸息和手續費調減，令內銀利潤總額今年上半年按年僅升0.4%，為2020年以來最慢增速，惟大行響應政府號召派發中期股息以提振股票市場，增派股息或會侵蝕銀行的資本緩衝。

分析：銀行可更大膽放貸

雖然盈利增長受壓，但現時內銀資本充足率仍遠超監管要求，彭博銀行行業資深分析師陳永富指出，截至上半年四大行核心一級資本總額為11.2萬億元，較監管要求下限高出3.3萬億元。他認為注資反映政府願意為拯救經濟承擔更多風險，而非由銀行承擔，銀行可以更大膽地放貸，新資本可用以吸收更多為扶助經濟而出現的貸款損失。

人行昨開會學習政治局會議精神

內地過去亦曾向國有大行注資，2000年代初向建行、工行（1398）和中行（3988）注入600億美元外匯存底以補充資本，解決過去數十年來為向利潤低迷的國有企業放貸，而承受不良貸款的壓力，另農行在2008年獲得約190億美元援助，結束長達10年的銀行業改革。

此外，人行昨日召開全系統視頻會議，學習貫徹中央政治局會議精神。人行表示，中央政治局對下一步經濟工作作出明確部署，人行系統要迅速行動，全力全面貫徹落實，加快出台金融增量政策舉措文件，推動各項政策舉措落實落地見效。當局將加強部門協調，組建有關工作專班，有力促進經濟持續回升向好、金融高質量發展。

相關字詞﹕核心一級資本 金監總局 內銀股 內銀

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